Sở Y tế TP.HCM có công văn hoả tốc: Không vì thủ tục hành chính, không để người bệnh tử vong do chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận

Tin y tế 05/08/2021 16:45

Giám đốc Sở Y tế TP. HCM đề nghị các cơ sở y tế luôn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám, cấp cứu 24/7; không vì thủ tục hành chính mà làm chậm trễ cấp cứu người bệnh.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, ngày 5/8, giám đốc Sở Y tế TP. HCM vừa ra văn bản hỏa tốc gửi Trung tâm cấp cứu 115; các bệnh viện trong và ngoài công lập; các bệnh viện điều trị COVID-19 và trung tâm y tế các quận, huyện. 

Cụ thể, Sở Y tế TP. HCM yêu cầu các đơn vị phải luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám và cấp cứu 24/7; khẩn trương đánh giá tình trạng người bệnh, sơ cấp cứu ban đầu, đặc biệt là vào ban đêm. Tuyệt đối không vì thủ tục hành chính mà chậm trễ việc cấp cứu người bệnh. Tùy tình trạng bệnh nhân mà quyết định việc tiếp tục điều trị tại đơn vị hay cần chuyển tuyến điều trị. Không được yêu cầu người bệnh phải có xét nghiệm test nhanh hoặc PCR dương tính với COVID-19 mới tiếp nhận.

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Giám đốc Sở Y tế TP. HCM đề nghị các cơ sở y tế luôn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám, cấp cứu 24/7; không vì thủ tục hành chính mà chậm trễ cấp cứu người bệnh - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo Gia đình và xã hội, ngoài ra cần chủ động bố trí thêm giường, băng ca, bình oxy dự trữ tại khu vực tiếp nhận và cấp cứu; đảm bảo không để người bệnh diễn biển nặng hơn do phải chờ đợi lâu.

Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai nội dung trên đến toàn thể nhận viên nhằm thực hiện hướng đến mục tiêu giám thấp ti lệ tử vong, không để người bệnh tử vong tại nhà do chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh.

 

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