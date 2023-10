Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Tiền Giang truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa nghi ngờ, kiểm tra cơ sở sản xuất và dừng việc lưu thông sản phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm.

Theo thông tin từ Tiền Phong, liên quan đến các trường hợp tử vong và ngộ độc nhập viện cấp cứu nghi ngờ do uống sữa tại tỉnh Tiền Giang, ngày 16/10 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Tiền Giang khẩn trương triển khai một số nội dung như: Chỉ đạo các cơ quan chức năng của Sở Y tế phối hợp với cơ quan quản lí sản phẩm này ở địa phương để tiến hành truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa nghi ngờ, kiểm tra cơ sở sản xuất và dừng việc lưu thông sản phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (nếu sản phẩm nghi ngờ sản xuất, kinh doanh ở địa phương).

Bệnh nhân điều trị tại BV Chợ Rẫy, nghi do ngộ độc sữa - Ảnh: Người Lao Động

Xử lí nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, đình chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm sữa nghi ngờ ngộ độc (nếu phát hiện) và công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, khoảng 18h ngày 15/10, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam (ông P.M.T., 55 tuổi, ngụ Cái Bè, Tiền Giang) được Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp cấp, phải thở máy.

Người nhà cho biết, trong 2 ngày 14/10 và 15/10, người mẹ (85 tuổi) và em trai bệnh nhân (45 tuổi) đã tử vong sau khi uống một loại sữa bột. Trong ngày 15/10, khi làm đám tang cho 2 người thân, bệnh nhân cũng sử dụng loại sữa trên.

Chỉ trong vòng 1 tiếng sau đó, bệnh nhân cũng xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nôn ói, đau bụng và diễn tiến nhanh đến lơ mơ, suy hô hấp, phải nhập viện.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn, tuy nhiên, vẫn chưa xác định được bệnh nhân bị nhiễm loại chất độc cụ thể nào.

