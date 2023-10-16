Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 22 ca đậu mùa khỉ. Bệnh này cũng đang lây truyền ở nhiều nước và trong khu vực Đông Nam Á.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 16/10, Sở Y tế TP.HCM thông tin trong tuần qua, TP.HCM ghi nhận thêm 6 ca bệnh đậu mùa khỉ. Như vậy hiện nay tổng số ca mắc đậu mùa khỉ trên địa bàn TP.HCM là 19 ca (2 ca nhập cảnh, 1 ca xuất cảnh qua Đài Loan). Hiện 12 ca bệnh đậu mùa khỉ đang được cách ly điều trị, sức khỏe ổn định, số ca còn lại đã xuất viện.

Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ VnExpress, tuần trước, Long An ghi nhận ca đầu mùa khỉ đầu tiên. Bình Dương cũng ghi nhận trường hợp thứ hai là thanh niên 19 tuổi ở TP Thuận An, lây nhiễm từ bệnh nhân nam ngụ TP HCM. Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 22 ca đậu mùa khỉ. Bệnh này cũng đang lây truyền ở nhiều nước và trong khu vực Đông Nam Á.

Các bác sĩ cho rằng không nên lo lắng quá mức bởi đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng, chỉ dễ lây trên một số nhóm nguy cơ như đồng tính nam, song giới, người có nhiều bạn tình, không bảo vệ bằng bao cao su... Bệnh có cách lây gần giống HIV do tiếp xúc, cọ sát với mụn nước, quan hệ tình dục với người đang mắc, song sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và nhanh khỏi nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt. Ảnh minh họa: Internet Người dân cảnh giác chủ động phòng ngừa tích cực nếu thuộc nhóm nguy cơ cao và tránh tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc bệnh. Trường hợp có triệu chứng nghi ngờ như phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu khác như sốt trên 38 độ C, nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược... Người này cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. Theo Sở Y tế TP HCM, địa phương đang phải cùng lúc đối phó với 5 dịch bệnh bao gồm sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ, đậu mùa khỉ và Covid. Ngành y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Long An ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên: Các trường hợp tiếp xúc gần phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày Nam bệnh nhân ở Long An có nhiều biểu hiện nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ và đi khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Nam bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với vi rút đậu mùa khỉ.

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