Long An ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên: Các trường hợp tiếp xúc gần phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày

Nam bệnh nhân ở Long An có nhiều biểu hiện nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ và đi khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Nam bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với vi rút đậu mùa khỉ.

Theo thông tin từ báo Công Lý, ngày 6/10 nam bệnh nhân ở Long An có nhiều biểu hiện nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ và đi khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Nam bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với vi rút đậu mùa khỉ. Bệnh nhân nam sinh năm 1981, ngụ huyện Cần Giuộc, có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút đậu mùa khỉ, đây là ca mắc đầu tiên được phát hiện tại tỉnh này.

Sau khi nhận được phản hồi của Viện Pasteur TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An phối hợp Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc xác minh, điều tra, tiến hành các biện pháp chống dịch. Qua điều tra dịch tễ, truy vết, xác định tất cả người tiếp xúc gần hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng, ghi nhận 01 trường hợp tiếp xúc gần, sống cùng nhà. Hiện sức khỏe của người này tại bình thường, không sốt, không nổi hạch, không có mụn nước.

Bệnh nhân sau đó được hướng dẫn cách ly tại nhà, cơ quan y tế yêu cầu người bệnh khi phát hiện các triệu chứng về lâm sàng mới xuất hiện thì báo ngay cho cán bộ y tế phụ trách điều tra để được tư vấn, điều trị y tế. Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ báo Nhân Dân, bác sĩ Huỳnh Thị Thúy Hoa, Khoa nội A Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Bệnh đậu mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc gần gũi, nên tập trung vào những người bị ảnh hưởng và những người tiếp xúc gần gũi của họ. Không kỳ thị những nhóm người bị bệnh này vì có thể là một rào cản ngăn cản người bệnh tìm kiếm sự chăm sóc, dẫn đến sự lây lan không bị phát hiện. Để phòng bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm khác đang diễn tiến, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa: Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; tốt nhất, che bằng khăn vải, khăn tay, khăn giấy dùng một lần, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; thường xuyên rửa tay bằng xà-phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.

TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca đậu mùa khỉ, con đường lây nhiễm tương tự HIV Các trường hợp đậu mùa khỉ đang được giữ cách ly và điều trị theo dõi. Sở Y tế TP.HCM đã và đang tăng cường giám sát nhằm phát hiện sớm và điều trị bệnh đậu mùa khỉ.

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