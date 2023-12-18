Khai thác bệnh sử, người thân cho biết trước đây người đàn ông đi lại nhanh nhẹn nhưng chỉ sau 2 tháng mắc bệnh, ông không đi được 10 bước chân, da nhăn nheo, mặt hóm, tay chân teo tóp. Ông sụt 10 kg, chỉ nằm một chỗ, thường xuyên mệt, khó thở, ăn uống kém, hay tiêu chảy. Nhiều người hàng xóm đến thăm ông vì nghĩ ông không sống được bao lâu do mắc bệnh nan y.

Theo thông tin từ Thanh Niên, người đàn ông tên P.H.S (58 tuổi, Lâm Đồng) mệt mỏi, sụt cân, tiêu chảy, đi không nổi, phải nằm một chỗ, hai má hóp... Người thân lo sợ ông mắc bệnh nan y, không thể cứu chữa được. Khai thác bệnh sử, người thân cho biết trước đây ông S. đi lại nhanh nhẹn nhưng chỉ sau 2 tháng mắc bệnh, ông không đi được 10 bước chân, da nhăn nheo, mặt hóm, tay chân teo tóp. Ông sụt 10 kg, chỉ nằm một chỗ, thường xuyên mệt, khó thở, ăn uống kém, hay tiêu chảy. Nhiều người hàng xóm đến thăm ông vì nghĩ ông không sống được bao lâu do mắc bệnh nan y.

Bác sĩ tái khám, thăm hỏi tình hình sức khỏe ông S. sau quá trình điều trị ổn định - Ảnh: Thanh Niên Ông được người thân đưa đi khám bệnh nhiều nơi nhưng chỉ được cho thuốc hạ huyết áp về uống. Sau 4 tháng, sức khỏe ông S. càng yếu hơn, các triệu chứng ngày càng nặng. Con cháu của ông tranh thủ nghỉ làm để về chăm sóc, ở cạnh ông những ngày cuối đời. Đến khi gia đình ông nghe tin người họ hàng bị bệnh nặng hơn đã điều trị khỏi tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM nên đưa ông đi khám với hi vọng "còn nước còn tát". Ngày 17/12, bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Trần Nguyên Duy (Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM), cho biết qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, kiểm tra cho thấy ông S. có những triệu chứng điển hình của bệnh cường giáp như tim đập nhanh, yếu cơ tay chân, hồi hộp, lo lắng, thường xuyên bị tiêu chảy, mệt, khó thở, sụt cân… Do các triệu chứng đã tiến triển khá lâu, kèm theo việc người bệnh có các triệu chứng nặng như khó thở, mệt nhiều nên bác sĩ chỉ định xét nghiệm hoóc môn, siêu âm tuyến giáp và khám tim mạch.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị cường giáp với hoóc môn kích thích tuyến giáp TSH giảm còn 0,005 microIU/ml, hoóc môn thyroxin tăng hơn 100 pmol/l vượt ngưỡng không thể đo được. Vì không được phát hiện và điều trị sớm nên bệnh cường giáp đã gây biến chứng rung nhĩ, tăng huyết áp, suy tim nặng. Tình trạng này tiếp tục kéo dài không điều trị thì người bệnh đối diện với cơn bão giáp (một biến chứng nguy hiểm của cường giáp), hôn mê, thậm chí tử vong. Ngay lập tức ông S. được nhập viện theo dõi và kiểm soát hoóc môn tuyến giáp bằng thuốc kháng giáp, thuốc điều trị suy tim và tăng huyết áp. Sau 3 ngày, hoóc môn tuyến giáp giảm xuống ngưỡng an toàn, huyết áp ổn định, ông ra viện và tiếp tục điều trị tại nhà. Sau 10 ngày, ông S. ăn cơm ngon miệng, đi lại nhanh nhẹn, leo cầu thang dễ dàng, có thể lao động chân tay trở lại. Dẫn tin từ VnExpress, người lớn tuổi mắc bệnh cường giáp dễ bị biến chứng tim mạch như rung nhĩ, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim cấp tính, suy tim, huyết khối tĩnh mạch và đột tử, theo bác sĩ Duy. Ngoài tim mạch, cường giáp còn ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa xương làm giảm mật độ khoáng của xương gây loãng xương, xương dễ gãy. Mọi người, nhất là người lớn tuổi, xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, đau tức ngực, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, thờ ơ, kích động hoặc suy giảm nhận thức, yếu cơ, nôn mửa cần đi khám sớm. Nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm ít nhất một lần để tầm soát các bệnh về tuyến giáp, phòng biến chứng nguy hiểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-thang-sut-10-kg-i-khong-noi-nguoi-an-ong-ngo-benh-nan-y-vo-phuong-cuu-chua-i-kham-phat-hien-mac-benh-quen-thuoc-638201.html