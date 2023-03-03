Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) gần như chắc chắn siro ho và paracetamol là nguyên nhân dẫn đến 66 ca trẻ em tử vong do tổn thương thận cấp tính tại Gambia.

Theo Báo Tin Tức, báo cáo đã được đăng trên tạp chí Y học New England ngày 2/3. Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận trên sau khi xem xét dữ liệu y tế của các bệnh nhân, thông tin phỏng vấn với phụ huynh và người chăm sóc trẻ. Họ cũng đánh giá những bằng chứng khác như kết quả kiểm tra thuốc, mức độ phổ biến của các trường hợp tại các khu vực và việc căn bệnh đã không lây sang người trưởng thành. Tất cả đều chỉ ra rằng đây là hậu quả của ngộ độc thay vì một tác nhân lây nhiễm nào khác. Mối liên hệ giữa các ca tử vong ở trẻ em và thuốc lần đầu tiên được công bố vào tháng 10/2022, khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo 4 thuốc ho dạng siro do công ty Maiden Pharmaceuticals (Ấn Độ) sản xuất có chứa lượng lớn diethylene và ethylene glycol và cần thu hồi.

Đây là 2 hợp chất được dùng như loại chất chống đông trong các sản phẩm công nghiệp. Điều tra của CDC Mỹ cho thấy những thuốc nhập khẩu vào Gambia chứa các chất này là nguyên nhân gây tổn thương thận cấp tính ở 78 trẻ em, trong đó phần lớn là dưới 2 tuổi. Có 66 trẻ đã tử vong trong giai đoạn từ tháng 6-9/2022. Thu hồi siro ho nghi là nguyên nhân khiến trẻ em tử vong tại Banjul, Gambia ngày 6/10/2022. Ảnh: TTXVN Gần đây, có thêm 4 trẻ tử vong, nâng tổng số nạn nhân chính thức lên 70 em. Maiden Pharmaceuticals đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến các ca tử vong tại Gambia, trong khi Chính phủ Ấn Độ khẳng định kết quả kiểm tra cho thấy các siro trên không chứa diethylene và ethylene glycol. Nhà máy của Maiden đã ngừng sản xuất vào tháng 10/2022 song công ty này đang tìm cách nối lại hoạt động.

Theo VnExpress, ngày 29/12, Bộ Y tế Uzbekistan cho biết 18 trẻ em đã chết sau khi uống một loại siro ho do hãng dược Ấn Độ Marion Biotech sản xuất. Sản phẩm có tên Doc-1 Max, được nhập khẩu vào Uzbekistan thông qua công ty Quramax Medical. Loại thuốc này được quảng cáo như một phương pháp điều trị cảm lạnh và cúm. Theo Bộ Y tế Uzbekistan, siro ho có chứa ethylene glycol, là một chất độc hại. Ethylene glycol thường ở dạng lỏng không mùi, không màu, có vị ngọt và thường được tìm thấy ở trong chất chống đông. "Các trẻ tử vong sau khi uống siro ho mà không có đơn của bác sĩ. Cha mẹ các em thường chỉ tham khảo lời khuyên của dược sĩ hoặc người bán thuốc và cho con uống liều lượng vượt quá hướng dẫn sử dụng", đại diện Bộ Y tế cho hay. Hãng dược Marion Biotech, công ty Quramax Medical và Bộ Y tế Ấn Độ chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết Bộ Y tế đang xem xét về vấn đề này. Một lọ siro Doc-1 Max. Ảnh: VnExpress Bộ Y tế Uzbekistan cho biết đã sa thải 7 nhân viên vì không phân tích kịp thời các trường hợp tử vong, không thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giải quyết vấn đề. Cơ quan này cũng thu hồi thuốc viên và siro ho nhãn hiệu Doc-1 Max khỏi tất cả hiệu thuốc. Trước Uzbekistan, Indonesia cũng báo cáo gần 100 trẻ em tử vong vì tổn thương thận cấp tính, được cho là có thể liên quan đến việc sử dụng siro chứa paracetamol nhập khẩu từ Ấn Độ. Bộ Y tế Indonesia đề nghị các hiệu thuốc tạm ngừng bán các loại thuốc này cho đến khi điều tra xong, đồng thời phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để tìm hiểu về sự việc. Ấn Độ được mệnh danh là "hiệu thuốc của thế giới", doanh số xuất khẩu dược phẩm của nước này đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, lên 24,5 tỷ USD.

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