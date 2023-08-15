Nghiện game đến mụ mị đầu óc, nam thanh niên 30 tuổi ở Hà Nội rối loạn nhận thức trầm trọng, ngây ngô như 1 đứa trẻ

Tin y tế 15/08/2023 11:25

Bệnh nhân đã 30 tuổi nhưng vẫn ở nhà không chịu làm gì. Tâm trí ngây ngô như một đứa trẻ con và không có hiểu biết gì về lĩnh vực khác

Theo thông tin từ Dân Trí, sau 8 năm kể từ khi nhận tấm bằng đại học, nam thanh niên 30 tuổi, sống tại Hà Nội vẫn chưa thể xin được việc làm. Nguyên nhân chỉ vì nam thanh niên này bị nghiện game (trò chơi điện tử) nặng.

TS.BS Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội) tiếp nhận điều trị bệnh nhân nói trên. Bác sĩ cho biết, việc lún sâu vào game từ khi còn ở độ tuổi học sinh khiến anh bị rối loạn nhận thức trầm trọng, không hòa nhập được với cuộc sống bình thường.

"Bệnh nhân đã 30 tuổi nhưng vẫn ở nhà không chịu làm gì. Tâm trí ngây ngô như một đứa trẻ con và không có hiểu biết gì về lĩnh vực khác.

Bệnh nhân cũng không có khả năng tập trung và không thể duy trì được mối quan hệ với bạn bè", BS Thu phân tích.

Nghiện game đến mụ mị đầu óc, nam thanh niên 30 tuổi ở Hà Nội rối loạn nhận thức trầm trọng, ngây ngô như 1 đứa trẻ - Ảnh 1
1 bệnh nhân điều trị tâm thần do ảnh hưởng của việc nghiện game trong thời gian dài - Ảnh: Dân Trí

Theo chuyên gia này, khi đến bệnh viện điều trị, nam thanh niên tuy không la hét với bác sĩ và có vẻ nghe lời nhưng khi về nhà thì bố mẹ không quản được. Bệnh nhân liên tục vùng vằng, yêu sách để thỏa mãn nhu cầu trước mắt là phải chơi game nên bố mẹ đành nhượng bộ.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị rối loạn tâm thần, đánh đổi tương lai vì nghiện game mà BS Thu đã tiếp nhận điều trị.

Nghiện game đe dọa sức khỏe tinh thần và đặc biệt nguy hiểm với những đối tượng tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh tâm thần.

BS Thu chỉ rõ: "Đối với các trường hợp tiềm ẩn bệnh tâm thần thì lạm dụng game được coi là nút kích hoạt khiến cho bệnh phát triển mạnh mẽ. Một số bạn vẫn có thể tạm kìm hãm sự nghiện game ở một thời điểm nào đó, tuy nhiên vẫn có khả năng mắc lại và gặp những hậu quả tiêu cực".

Người nghiện game phần lớn có tiềm ẩn vấn đề về sức khỏe tâm thần, điển hình là trầm cảm, rối loạn lo âu, tăng động giảm chú ý (ADHD). Một số trường hợp nghiện chơi game đến mức không ăn uống gì, dẫn đến suy kiệt, tử vong.

"Biến chứng nặng nhất của trầm cảm là tự sát còn biến chứng nặng nhất của lo âu là tàn phế, mất sức lao động bởi các bệnh nhân liên tục lo lắng, căng thẳng quá mức dẫn tới không thể tập trung việc gì khác", BS Thu giải thích về các hậu quả khôn lường của nghiện game.

Nghiện game đến mụ mị đầu óc, nam thanh niên 30 tuổi ở Hà Nội rối loạn nhận thức trầm trọng, ngây ngô như 1 đứa trẻ - Ảnh 2
Nghiện game ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VietNamNet, một số biểu hiện của người có hành vi nghiện game online như sau:

- Chơi game online lâu hơn dự định

- Cố gắng thoát khỏi game online mà không thể thực hiện được;

- Luôn nghĩ về các sự kiện và hình ảnh trong game online khi không chơi;

- Tìm đến game online như một giải pháp mỗi khi gặp khó khăn trong đời sống thực;

- Tiếp tục chơi game online bất chấp những hậu quả như giảm sút sức khỏe, sa sút học tập, thậm chí đứng trước nguy cơ mất việc hoặc gãy đổ các mối quan hệ gia đình, bạn bè;

- Có những trạng thái cảm xúc bất lợi khi không được chơi game online.

Bà nội nhét tóc và giấy để cầm máu mũi cho bé trai 3 tuổi, nào ngờ khiến cháu bất tỉnh, suýt không giữ được mạng

Bà nội nhét tóc và giấy để cầm máu mũi cho bé trai 3 tuổi, nào ngờ khiến cháu bất tỉnh, suýt không giữ được mạng

Khi bệnh nhi bị chảy máu cam, bà nội bé đã nỗ lực cầm máu theo phương thức dân gian. Nào ngờ, cách này của bà khiến tình trạng ngày càng nặng hơn, cuối cùng cậu bé rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   nghiện game rối loạn tâm thần rối loạn nhận thức

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 28 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 43 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 28 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn