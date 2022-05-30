Ngày 30/5, Việt Nam ghi nhận 1.118 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 228 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 29/5 đến 16h ngày 30/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.118 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.118 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 29/5 đến 16h ngày 30/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.118 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.118 ca ghi nhận trong nước (tăng 228 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 999 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Bắc Ninh (265), Hà Nội (261), Yên Bái (62), Hải Dương (52), Quảng Ninh (42), Hải Phòng (36), Đà Nẵng (35), Tuyên Quang (31), Vĩnh Phúc (28), Thái Nguyên (25), Hà Giang (24), Thái Bình (23), Phú Thọ (22), Nghệ An (21), Quảng Bình (19), Lào Cai (17), Bắc Kạn (15), Hưng Yên (14), TP. Hồ Chí Minh (11), Hà Tĩnh (11), Hòa Bình (8 ), Điện Biên (7), Lạng Sơn (7), Nam Định (7), Quảng Ngãi (6), Lâm Đồng (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Hà Nam (6), Cao Bằng (6), Sơn La (6), Bắc Giang (5), Gia Lai (5), Quảng Trị (4), Lai Châu (4), Khánh Hòa (4), Bình Thuận (4), Bình Dương (3), Ninh Bình (2), Vĩnh Long (2), Đồng Nai (1), Bình Định (1), Bến Tre (1), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (1), Cà Mau (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (-39), Hà Nội (-21), Hòa Bình (-13).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+265), Hải Dương (+43), Hải Phòng (+20).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.186 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.718.369 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.260 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.710.611 ca, trong đó có 9.453.724 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.600.234), TP. Hồ Chí Minh (609.368), Nghệ An (484.563), Bắc Giang (387.569), Bình Dương (383.774).

Ngày 29/5, Việt Nam ghi nhận 890 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 224 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 28/5 đến 16h ngày 29/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 890 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 890 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-30-5-viet-nam-ghi-nhan-1118-truong-hop-nhiem-covid-19-tang-228-ca-so-voi-ngay-truoc-do-472312.html