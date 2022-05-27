Ngày 27/5, Việt Nam ghi nhận 1.239 trường hợp nhiễm COVID-19, có 1.057 ca trong cộng đồng

Tính từ 16h ngày 26/5 đến 16h ngày 27/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.239 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.239 ca ghi nhận trong nước (giảm 36 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 26/5 đến 16h ngày 27/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.239 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.239 ca ghi nhận trong nước (giảm 36 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố (có 1.057 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (297), Vĩnh Phúc (86), Phú Thọ (63), Hải Dương (59), Nghệ An (56), Yên Bái (55), Quảng Ninh (51), Tuyên Quang (43), Nam Định (37), Đà Nẵng (35), Lào Cai (32), Thái Bình (30), TP. Hồ Chí Minh (30), Thái Nguyên (30), Sơn La (29), Điện Biên (26), Bắc Kạn (25), Lâm Đồng (23), Hà Nam (21), Hà Giang (19), Hà Tĩnh (18), Quảng Bình (18), Hải Phòng (17), Hòa Bình (15), Bình Phước (12), Hưng Yên (12), Ninh Bình (11), Thanh Hóa (11), Bắc Giang (11), Quảng Trị (10), Lạng Sơn (10), Bình Định (10), Cao Bằng (7), Lai Châu (6), Gia Lai (4), Khánh Hòa (3), Quảng Ngãi (3), Bến Tre (3), Phú Yên (2), Tây Ninh (2), Vĩnh Long (2), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Kiên Giang (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (-27), Đà Nẵng (-26), Phú Thọ (-17).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Điện Biên (+26), Hải Dương (+23), Sơn La (+21).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.305 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.715.247 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.237 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.707.489 ca, trong đó có 9.428.633 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.599.406), TP. Hồ Chí Minh (609.308), Nghệ An (484.423), Bắc Giang (387.561), Bình Dương (383.771).

Ngày 26/5, Việt Nam ghi nhận 1.275 ca bệnh COVID-19, giảm 69 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 25/5 đến 16h ngày 26/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.275 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-27-5-viet-nam-ghi-nhan-1239-truong-hop-nhiem-covid-19-co-1057-ca-trong-cong-dong-471688.html