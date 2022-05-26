Tính từ 16h ngày 25/5 đến 16h ngày 26/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.275 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 25/5 đến 16h ngày 26/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.275 ca ghi nhận trong nước (giảm 69 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.080 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (309), Vĩnh Phúc (92), Nghệ An (83), Phú Thọ (80), Đà Nẵng (61), Yên Bái (55), Quảng Ninh (52), Nam Định (44), Lào Cai (42), Tuyên Quang (40), TP. Hồ Chí Minh (37), Hải Dương (36), Thái Nguyên (33), Quảng Bình (30), Thái Bình (27), Bắc Kạn (24), Quảng Trị (24), Hà Tĩnh (18), Hà Nam (16), Cao Bằng (15), Hải Phòng (14), Ninh Bình (13), Hòa Bình (13), Lai Châu (13), Hưng Yên (10), An Giang (10), Hà Giang (9), Lâm Đồng (9), Lạng Sơn (8 ), Sơn La (8 ), Tây Ninh (7), Thanh Hóa (7), Bắc Giang (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Gia Lai (4), Bình Phước (3), Bình Định (3), Bình Thuận (2), Vĩnh Long (2), Đồng Tháp (2), Kiên Giang (2), Cà Mau (2), Khánh Hòa (1), Bình Dương (1), Thừa Thiên Huế (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-90), Khánh Hòa (-12), Đắk Nông (-11).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+26), Nam Định (+21), Hà Tĩnh (+18).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.355 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.714.008 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.227 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.706.250 ca, trong đó có 9.419.268 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.599.109), TP. Hồ Chí Minh (609.278), Nghệ An (484.367), Bắc Giang (387.550), Bình Dương (383.771).

Dịch đậu mùa khỉ ngày càng phức tạp, Việt Nam tăng cường giám sát người đến từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã gửi Công văn 551/DP-DT đến các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur; Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.

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