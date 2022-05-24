Tính từ 16h ngày 23/5 đến 16h ngày 24/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.323 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.322 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 23/5 đến 16h ngày 24/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.323 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.322 ca ghi nhận trong nước (tăng 143 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 941 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (321), Vĩnh Phúc (98), Phú Thọ (94), Yên Bái (58), Quảng Ninh (52), Nghệ An (50), Hải Dương (50), Tuyên Quang (44), Bình Phước (40), Lào Cai (39), Hà Nam (38), Hải Phòng (36), Thái Bình (33), Thái Nguyên (32), Nam Định (28), Hòa Bình (27), Bắc Kạn (27), Hưng Yên (24), TP. Hồ Chí Minh (22), Hà Giang (19), Lâm Đồng (16), Quảng Bình (16), Sơn La (16), Hà Tĩnh (15), Bắc Giang (14), Điện Biên (13), Quảng Trị (12), Ninh Bình (11), Cao Bằng (11), Đà Nẵng (10), Thanh Hóa (8 ), Lai Châu (8 ), Quảng Ngãi (8 ), Lạng Sơn (7), Bình Dương (6), Gia Lai (4), Bình Thuận (4), Bến Tre (3), Tây Ninh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Hậu Giang (2), Đồng Tháp (1), Bạc Liêu (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Trị (-60), Đà Nẵng (-30), Quảng Bình (-21).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (+56), Bình Phước (+34), Hà Nam (+29).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.487 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.711.389 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.205 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.703.631 ca, trong đó có 9.409.586 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.598.484), TP. Hồ Chí Minh (609.206), Nghệ An (484.208), Bắc Giang (387.530), Bình Dương (383.770).

Nhập viện điều trị hậu Covid-19, 2 bé sơ sinh phát hiện bệnh lý nguy hiểm Cả hai bé được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khám sau khỏi Covid-19 20 ngày tuy nhiên các bé xuất hiện các tình trạng bất thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-24-5-viet-nam-ghi-nhan-1323-ca-benh-covid-19-tang-143-ca-so-voi-ngay-truoc-do-471022.html