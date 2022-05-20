Tính từ 16h ngày 19/5 đến 16h ngày 20/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.587 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 19/5 đến 16h ngày 20/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.587 ca ghi nhận trong nước (giảm 128 ca so với ngày trước đó) tại 51 tỉnh, thành phố (có 1.380 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (373), Phú Thọ (102), Vĩnh Phúc (92), Nghệ An (66), Yên Bái (65), Quảng Ninh (64), Tuyên Quang (60), Quảng Bình (59), Đà Nẵng (49), Bắc Ninh (48), Lào Cai (46), Hải Dương (46), Sơn La (43), Thái Bình (41), Thái Nguyên (40), Bắc Kạn (33), TP. Hồ Chí Minh (31), Quảng Trị (25), Lâm Đồng (24), Hà Tĩnh (23), Hưng Yên (23), Lai Châu (21), Hà Nam (19), Hà Giang (17), Lạng Sơn (16), Nam Định (15), Quảng Ngãi (15), Hòa Bình (15), Bắc Giang (14), Ninh Bình (13), Thanh Hóa (11), Cao Bằng (10), Điện Biên (10), Bình Phước (8 ), An Giang (6), Cà Mau (6), Bình Thuận (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Gia Lai (4), Khánh Hòa (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Bình Định (3), Ninh Thuận (2), Tây Ninh (2), Trà Vinh (2), Thừa Thiên Huế (2), Đồng Nai (1), Bến Tre (1), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (-60), Hải Phòng (-31), Bình Dương (-20).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+48), Hà Tĩnh (+23), Đà Nẵng (+19).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.708 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.706.111 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.163 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.698.354 ca, trong đó có 9.387.215 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.597.114), TP. Hồ Chí Minh (609.131), Nghệ An (483.942), Bắc Giang (387.504), Bình Dương (383.759).

Ngày 19/5, Việt Nam ghi nhận 1.716 ca bệnh COVID-19, giảm 115 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 18/5 đến 16h ngày 19/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.716 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.715 ca ghi nhận trong nước.

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