Nhập viện điều trị hậu Covid-19, 2 bé sơ sinh phát hiện bệnh lý nguy hiểm

Tin y tế 24/05/2022 15:18

Cả hai bé được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khám sau khỏi Covid-19 20 ngày tuy nhiên các bé xuất hiện các tình trạng bất thường.

Mới đây, trên trang page chính thức của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã đăng tải bài viết chia sẻ về 2 trường hợp bệnh nhi nhập viện điều trị hậu Covid-19 thì phát hiện bệnh lý nguy hiểm.

Theo đó, cả hai bé được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khám sau khỏi Covid-19 20 ngày tuy nhiên các bé xuất hiện các tình trạng bất thường.

Nhập viện điều trị hậu Covid-19, 2 bé sơ sinh phát hiện bệnh lý nguy hiểm - Ảnh 1
Cả hai bé được thực hiện các xét nghiệm cần thiết và phát hiện dị tật tim bẩm sinh còn ống động mạch và viêm phổi tuy nhiên tình trạng bé K nặng hơn viêm não, màng não do biến chứng hậu Covid -19 

Bé K – 5 tháng tuổi, tại nhà xuất hiện cơn co giật nhẹ, tay chân co quắp. Ngày nhập viện tại nhà bé xuất hiện cơn co giật nhiều hơn, mỗi cơn khoảng 1-2 phút, trong cơn bé co quắp chân tay.

Bé H – 6 tháng tuổi, 1 tháng nay xuất hiện triệu chứng thở nhanh, khóc lặng, chậm tăng cân.

Cả hai bé được thực hiện các xét nghiệm cần thiết và phát hiện dị tật tim bẩm sinh còn ống động mạch và viêm phổi tuy nhiên tình trạng bé K nặng hơn viêm não, màng não do biến chứng hậu Covid -19.

Nhập viện điều trị hậu Covid-19, 2 bé sơ sinh phát hiện bệnh lý nguy hiểm - Ảnh 2
Sau khi điều trị các bệnh lý cấp tính ổn định các bé sẽ được can thiệp điều trị bệnh lý tim bẩm sinh

Cả hai bé đã được các bác sĩ khoa Nhi hội chẩn cùng các Bác sĩ khoa Tim mạch bệnh viện và các chuyên gia tim mạch Bệnh viện E đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Sau khi điều trị các bệnh lý cấp tính ổn định các bé sẽ được can thiệp điều trị bệnh lý tim bẩm sinh.

Bác sĩ Trần Thị Cườm – Phó trưởng khoa Nhi – BVĐK Hùng Vương cho biết, hiện tại sau điều trị tích cực sức khoẻ hai bé đã ổn định. Hậu Covid-19 bố mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám tổng quát để kịp thời phát hiện những bất thường của cơ thể và đặc biệt nên kiểm tra sức khoẻ cho trẻ sơ sinh sau sinh. Với các bệnh lý bẩm sinh về tim mạch phát hiện sớm để kịp thời can thiệp sẽ tránh các nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ.

Nguồn ảnh: Facebook Bệnh viện đa khoa Hùng Vương

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Từ khóa:   hậu covid-19 covid-19 dị tật tim bẩm sinh

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