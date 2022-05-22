Ngày 22/5, Việt Nam ghi nhận 1.319 ca bệnh COVID-19, giảm 138 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 22/05/2022 18:08

Tính từ 16h ngày 21/5 đến 16h ngày 22/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.319 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.319 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 21/5 đến 16h ngày 22/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.319 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.319 ca ghi nhận trong nước (giảm 138 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố (có 1.093 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (347), Bắc Ninh (138), Vĩnh Phúc (90), Nghệ An (82), Yên Bái (61), Quảng Ninh (58), Tuyên Quang (51), Phú Thọ (50), Hải Dương (40), Thái Nguyên (39), Thái Bình (35), Đà Nẵng (33), Lào Cai (32), Nam Định (21), Hà Tĩnh (19), Quảng Bình (19), Lâm Đồng (19), Bắc Kạn (17), Cao Bằng (17), Hải Phòng (17), Hưng Yên (16), Hà Nam (13), Thanh Hóa (12), TP. Hồ Chí Minh (12), Lạng Sơn (10), Hòa Bình (10), Sơn La (10), Bình Phước (7), Hà Giang (6), Quảng Trị (6), Bình Định (6), Gia Lai (5), Ninh Bình (4), Bến Tre (3), Bình Thuận (3), Bắc Giang (3), Lai Châu (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Dương (1), Thừa Thiên Huế (1), Cần Thơ (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-38), Hải Phòng (-27), Hà Nội (-23).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+138), Hải Dương (+12), Cao Bằng (+5).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.606 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.708.887 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.209 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.701.130 ca, trong đó có 9.399.229 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.597.831), TP. Hồ Chí Minh (609.176), Nghệ An (484.119), Bắc Giang (387.513), Bình Dương (383.761).

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