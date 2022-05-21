Qua khai thác bệnh sử, bà X .cho hay từ tháng 9 đến tháng 11/2021, vợ chồng bà được người quen cho hạt muồng tây để trồng và ăn. Theo truyền miệng, bà X. được biết hạt này có thể chữa bệnh tiểu đường. Tỷ lệ đường trong máu của vợ chồng bà có nhỉnh hơn 1 chút so với chỉ số bình thường nhưng không đến ngưỡng mắc bệnh tiểu đường. Tuy vậy, hai vợ chồng vẫn ăn để ngừa bệnh.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, đó là trường hơp của bà P.T.X. (sinh năm 1966) cùng chồng là ông T.C.N. (sinh năm 1958) cùng trú tại Kiên Giang, được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng teo cơ, hạn chế vận động hai tay, nói khó và liệt 2 chân.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà bị thiếu canxi nên kê đơn để bà bổ sung canxi. Uống hết đơn nhưng triệu chứng không cải thiện, thậm chí còn nặng hơn, bà X. cùng chồng lên một bệnh viện lớn ở TP.HCM điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán vợ chồng bà bị viêm đa dây thần kinh, phải châm cứu và bấm huyệt.

Bà X. cho biết ban đầu mỗi ngày chỉ ăn khoảng 2 hạt, sau đó nhiều hơn và ăn hàng ngày. 3 tháng sau, bà thấy người mệt mỏi, suy nhược, chân tay yếu và sụt 15 kg nên đi khám tại bệnh viện ở Kiên Giang. Chồng bà sau đó cũng nhanh chóng gặp triệu chứng tương tự, giảm 10 kg.

Hết liệu trình điều trị, bệnh của vợ chồng bà X. lai nặng hơn, không chỉ còn là yếu chân tay mà chuyển sang bị liệt cả hai chân và phải di chuyển bằng xe lăn. Các bác sĩ ở bệnh viện gửi mẫu máu của vợ chồng bà sang Singapor để xét nghiệm, kết quả nghi bị nhiễm độc kim loại nặng.

Sau đó, vợ chồng bà được giới thiệu ra Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) để điều trị từ ngày 12/4 trong tình trạng teo cơ, hạn chế vận động hai tay, nói khó và liệt hai chân. Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực với 8 lần lọc máu và thay huyết tương, sức khỏe của vợ chồng bà X. dần cải thiện. Ông N. đã có thể cầm được bát cơm, tự đứng và bước quanh giường. Bà X. đã nói rõ, nuốt bình thường, tự nâng được bát cơm và tự đứng dậy.

TS - BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ: “Cả hai bệnh nhân khi nhập viện bị liệt rễ và dây thần kinh toàn thân, teo cơ nặng, người vợ bắt đầu liệt hầu họng, nguy cơ ảnh hưởng chức năng sống”.

Cây muồng tây mà vợ chồng bà X. được người thân tặng - Ảnh: Dân Việt

Bác sĩ Nguyên cho hay, trung tâm đã tiến hành rất nhiều kiểm tra, xét nghiệm, hội chẩn nhiều chuyên khoa. Các thăm dò và kiểm tra đã loại trừ các nguyên nhân có các bệnh khác, kể cả ngộ độc các kim loại nặng.

Mẫu cây của hai bệnh nhân đem tới đã được gửi đi nhận dạng bởi các chuyên gia, cho thấy đây là cây muồng tây, hay muồng lá khế, tên khoa học là Senna occidentalis (hay còn gọi là Cassia occidentalis).

Với kinh nghiệm điều trị trong lĩnh vực độc chất, TS.BS Nguyên khuyên mọi người bệnh không nên nghe theo lời truyền miệng để chữa bệnh mà nên đến gặp bác sĩ hoặc các lương y đã được cấp phép hành nghề để thăm khám và điều trị.

Về cây muồng tây dẫn đến tình trạng ngộ độc của bệnh nhân, BS Nguyên cho biết, vợ chồng bà X. là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện. Ngoài Việt Nam, trên y văn thế giới mới công bố một số ít ca ngộ độc ở trẻ em Ấn Độ (phần lớn các trẻ đã tử vong).

Tình trạng ngộ độc loại cây này xảy ra nhiều ở các gia súc, gia cầm tại các nước. Độc tố trong cây muồng tây là anthraquinone, có ở toàn cây nhưng tập trung ở hạt, đã được ghi nhận gây độc với cơ, thần kinh, đặc biệt gây hoại tử cơ, thoái hóa cơ, tổn thương gan, não và tử vong trên người và động vật.