Từ đầu năm đến nay, TP.HCM ghi nhận có 6 ca tử vong do sốt xuất huyết, tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành y tế tiếp tục báo động tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 12/5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, tính đến 12 giờ trưa 12/5, TP.HCM có 7.129 ca sốt xuất huyết, tăng 10,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số ca nặng là 158 ca, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ. Hiện TP.HCM đã có 6 ca tử vong do sốt xuất huyết, tăng 200%. Ông Tâm nhấn mạnh, đây là dịch bệnh rất đáng báo động. Ngành y tế đang giám sát chặt chẽ công tác phòng chống, thường xuyên tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Tuổi trẻ Theo thông tin của VOV, ông Hồng Tâm cho biết thêm, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc đặc trị, không phải như bệnh COVID-19 đã có vaccine và có thuốc Molnupiravir nên hoạt động quan trọng nhất là vẫn là phòng ngừa. Hiện thành phố đang cao điểm mùa mưa, cần phải ngăn chặn việc đọng nước, loại bỏ những địa điểm, vật dụng có thể tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng. Người dân cần lưu ý nếu có biểu hiện như sốt, nhức mỏi đau cơ không có nguyên nhân, hoặc có xuất huyết da thì sớm đến khám và điều trị tại cơ sở y tế. Lãnh đạo Trung tâm Kiếm soát bệnh tật TP.HCM cũng thông tin về tình hình bệnh tay chân miệng, thống kê tính đến trưa nay, TP.HCM có 1.283 ca mắc tay chân miệng. Tính theo số ca thì trong tuần tăng gấp 4 lần so với trung bình các tuần trước đó. Tuy nhiên, thành phố không chủ quan lơ là, tiếp tục giám sát chặt chẽ để hạn chế ngăn chặn bùng phát dịch.

Nhiều bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM - Ảnh: TTXVN Theo thông tin của Tuổi trẻ, vào ngày 9/5 vừa qua, UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị trên địa bàn TP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa trên địa bàn TP. TP ghi nhận các quận, huyện có số trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trong tháng 4 bao gồm: quận 12, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân và huyện Hóc Môn. UBND TP yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo hệ thống ngành y tế, bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn TP chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, phương tiện cấp cứu để tiếp nhận thu dung và điều trị người bệnh kịp thời; tổ chức tập huấn về phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, giám sát chặt chẽ ca bệnh, côn trùng trung gian truyền bệnh nhằm theo dõi và phát hiện sớm, kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh trong vòng 24 giờ.

Dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thực hiện phòng chống bệnh trên diện rộng UBND TP.HCM đề nghị Sở Y tế giám sát chặt chẽ ca bệnh, côn trùng trung gian truyền bệnh nhằm theo dõi và phát hiện sớm, kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh trong vòng 24 giờ. Đồng thời đưa tiêu chí "không có lăng quăng và côn trùng truyền bệnh" vào nội dung kiểm tra vệ sinh của nhà hàng, khách sạn, quán ăn...

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