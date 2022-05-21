Bản tin COVID-19 ngày 21/5: Cả nước ghi nhận 1/457 ca mắc mới, giảm 130 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 20/5 đến 16h ngày 21/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.457 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.457 ca ghi nhận trong nước (giảm 130 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 1.218 ca trong cộng đồng).

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 20/5 đến 16h ngày 21/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.457 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.457 ca ghi nhận trong nước (giảm 130 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 1.218 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (370), Nghệ An (95), Vĩnh Phúc (91), Phú Thọ (88), Quảng Ninh (61), Yên Bái (60), Tuyên Quang (57), Hải Phòng (44), Lào Cai (43), Thái Bình (42), Thái Nguyên (41), Bắc Kạn (37), Quảng Bình (34), TP. Hồ Chí Minh (33), Hưng Yên (32), Đà Nẵng (30), Nam Định (28), Hải Dương (28), Hà Tĩnh (22), Lâm Đồng (22), Hòa Bình (20), Hà Nam (18), Bình Phước (15), Lạng Sơn (15), Hà Giang (14), Sơn La (14), Thanh Hóa (13), Cao Bằng (12), Quảng Trị (11), Ninh Bình (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Bình Thuận (7), Phú Yên (7), Thừa Thiên Huế (7), Lai Châu (6), Bắc Giang (6), Điện Biên (5), Bình Định (4), Tây Ninh (3), Khánh Hòa (2), Bình Dương (1), Đồng Tháp (1), Cần Thơ (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-48), Sơn La (-29), Quảng Bình (-25).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+44), Nghệ An (+29), Nam Định (+13).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.645 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.707.568 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.196 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.699.811 ca, trong đó có 9.390.284 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.597.484), TP. Hồ Chí Minh (609.164), Nghệ An (484.037), Bắc Giang (387.510), Bình Dương (383.760).

Ngày 15/5, cả nước ghi nhận 1.594 ca mắc COVID-19, chỉ còn 47 tỉnh/thành có ca nhiễm mới trong 24 giờ qua Tính từ 16h ngày 14/5 đến 16h ngày 15/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.594 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.594 ca ghi nhận trong nước (giảm 301 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.029 ca trong cộng đồng).

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