Ngày 12/5, Việt Nam ghi nhận 3.949 ca mắc mới, tăng 1.191 ca bệnh so với ngày trước đó

Tin y tế 12/05/2022 17:54

Tính từ 16h ngày 11/5 đến 16h ngày 12/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.949 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.949 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.191 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.294 ca trong cộng đồng).

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 11/5 đến 16h ngày 12/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.949 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.949 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.191 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.294 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Đắk Lắk (1.251), Hà Nội (509), Bắc Ninh (346), Nghệ An (168), Phú Thọ (121), Vĩnh Phúc (109), Quảng Ninh (97), Yên Bái (92), Tuyên Quang (86), Bắc Kạn (76), Thái Bình (75), Quảng Bình (63), Hải Dương (62), Lào Cai (62), Lâm Đồng (57), Thái Nguyên (51), Đà Nẵng (51), TP. Hồ Chí Minh (49), Bà Rịa - Vũng Tàu (43), Hưng Yên (40), Hà Nam (38), Đắk Nông (36), Quảng Trị (34), Lai Châu (33), Nam Định (32), Hòa Bình (32), Ninh Bình (25), Bình Phước (25), Bình Dương (23), Hà Tĩnh (22), Lạng Sơn (21), Gia Lai (20), Cao Bằng (20), Hà Giang (20), Hải Phòng (18), Sơn La (17), Thanh Hóa (14), Quảng Ngãi (13), Khánh Hòa (13), Điện Biên (10), Bình Định (10), Phú Yên (10), Bắc Giang (10), Đồng Tháp (7), Tây Ninh (7), Vĩnh Long (7), Bến Tre (7), Kiên Giang (5), Hậu Giang (4), Thừa Thiên Huế (2), Đồng Nai (2), Trà Vinh (1), Long An (1), Bình Thuận (1), Cà Mau (1).

- Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 2.550 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-91), Nam Định (-42), Phú Thọ (-38).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+1.251), Bắc Ninh (+216), Hồ Chí Minh (+26).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.024 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.690.471 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.025 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.682.719 ca, trong đó có 9.332.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.593.656), TP. Hồ Chí Minh (608.848), Nghệ An (483.191), Bắc Giang (385.974), Bình Dương (383.595).

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