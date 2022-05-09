- Tính từ 16h ngày 08/5 đến 16h ngày 09/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.175 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 2.175 ca ghi nhận trong nước (giảm 93 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.767 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-92), Quảng Bình (-47), Lâm Đồng (-41).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (601), Quảng Ninh (116), Phú Thọ (113), Tuyên Quang (107), Nghệ An (103), Yên Bái (101), Vĩnh Phúc (76), Hải Dương (75), Thái Bình (73), Bắc Kạn (64), Lào Cai (54), Quảng Bình (50), Hưng Yên (49), Thái Nguyên (48), Bắc Giang (46), Lạng Sơn (38), Hà Giang (37), Quảng Ngãi (36), Điện Biên (34), TP. Hồ Chí Minh (30), Sơn La (29), Đà Nẵng (28), Gia Lai (24), Bà Rịa - Vũng Tàu (24), Nam Định (23), Hòa Bình (20), Quảng Trị (18), Hà Nam (18), Lai Châu (18), Thanh Hóa (16), Cao Bằng (14), Phú Yên (11), Quảng Nam (9), Bình Định (9), Đồng Tháp (8 ), Ninh Bình (8 ), Tây Ninh (8 ), Bình Phước (7), Bến Tre (6), Khánh Hòa (5), Thừa Thiên Huế (4), Kiên Giang (3), Bình Dương (3), Trà Vinh (3), Cà Mau (3), Vĩnh Long (2), Đồng Nai (2), Cần Thơ (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+263), Hải Dương (+46), Quảng Ngãi (+36).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.101 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.678.359 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.911 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.670.608 ca, trong đó có 9.319.348 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.592.032), TP. Hồ Chí Minh (608.759), Nghệ An (482.736), Bắc Giang (385.845), Bình Dương (383.520).