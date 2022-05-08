Ngày 8/5, Việt Nam ghi nhận 2.269 ca nhiễm mới, giảm 1.077 ca so với ngày trước đó

- Tính từ 16h ngày 07/5 đến 16h ngày 08/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.269 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.268 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.077 ca so với ngày trước đó) tại 51 tỉnh, thành phố (có 1.529 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-292), Vĩnh Phúc (-144), Bắc Ninh (-61).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (338), Nghệ An (140), Tuyên Quang (135), Phú Thọ (129), Quảng Ninh (120), Yên Bái (101), Quảng Bình (97), Bắc Ninh (92), Bắc Giang (82), Vĩnh Phúc (78), Lào Cai (69), Thái Bình (65), Bắc Kạn (61), Gia Lai (55), Thái Nguyên (50), Lâm Đồng (41), Hà Nam (40), Ninh Bình (37), Nam Định (35), Lạng Sơn (33), Hải Phòng (30), TP. Hồ Chí Minh (30), Hà Tĩnh (30), Hải Dương (29), Bình Phước (28), Sơn La (27), Hưng Yên (27), Hà Giang (26), Hòa Bình (25), Thanh Hóa (21), Cao Bằng (19), Đắk Nông (19), Lai Châu (17), Quảng Trị (16), Bà Rịa - Vũng Tàu (15), Bình Định (13), Tây Ninh (12), Quảng Nam (10), Bình Dương (10), Đà Nẵng (10), Vĩnh Long (9), Điện Biên (9), Phú Yên (8 ), Khánh Hòa (6), Đồng Tháp (6), Cà Mau (6), Bình Thuận (5), Đồng Nai (2), Bến Tre (2), Kiên Giang (2), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Nông (+11), Bà Rịa - Vũng Tàu (+10), Phú Yên (+8).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.237 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.676.184 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.897 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.668.433 ca, trong đó có 9.317.774 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.591.431), TP. Hồ Chí Minh (608.729), Nghệ An (482.633), Bắc Giang (385.799), Bình Dương (383.517).