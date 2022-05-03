Ngày 3/5, cả nước ghi nhận 2.709 ca mắc COVID-19, 10 tỉnh/thành phố không ghi nhận ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

- Tính từ 16h ngày 02/5 đến 16h ngày 03/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.709 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 2.709 ca ghi nhận trong nước (giảm 413 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 1.653 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-121), Hưng Yên (-76), Hà Nội (-50).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (711), Phú Thọ (242), Yên Bái (147), Quảng Ninh (141), Tuyên Quang (119), Vĩnh Phúc (115), Nghệ An (113), Bắc Kạn (90), Lào Cai (89), Thái Bình (80), Đà Nẵng (59), Lâm Đồng (52), Cao Bằng (51), Thái Nguyên (49), Hà Tĩnh (45), Quảng Bình (38), Bà Rịa - Vũng Tàu (35), Lai Châu (33), Hòa Bình (33), Hà Giang (29), Bắc Ninh (29), Sơn La (28), Nam Định (27), Ninh Bình (27), Lạng Sơn (26), Điện Biên (26), Bình Phước (26), Hà Nam (25), Hưng Yên (25), Hải Dương (23), Gia Lai (20), TP. Hồ Chí Minh (19), Bình Dương (18), Thanh Hóa (17), Cà Mau (14), Tây Ninh (13), Hải Phòng (11), Vĩnh Long (11), Bắc Giang (8 ), Phú Yên (8 ), Bình Định (6), Khánh Hòa (5), Quảng Trị (4), Quảng Ngãi (4), Thừa Thiên Huế (4), Đắk Nông (3), Cần Thơ (3), Bến Tre (2), An Giang (2), Đồng Nai (1), Long An (1), Đồng Tháp (1), Kiên Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (+57), Hòa Bình (+21), Bắc Kạn (+20).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 5.121 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.659.358 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.745 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.651.608 ca, trong đó có 9.264.464 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.588.401), TP. Hồ Chí Minh (608.495), Nghệ An (481.955), Bắc Giang (385.304), Bình Dương (383.436).