Ngày 1/5, Việt Nam ghi nhận 3.717 ca nhiễm COVID-19, giảm 1.392 ca so với ngày trước đó

- Tính từ 16h ngày 30/4 đến 16h ngày 01/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.717 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.717 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.392 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 2.597 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-209), Bắc Ninh (-174), Ninh Bình (-97).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (795), Nghệ An (210), Yên Bái (200), Quảng Ninh (198), Phú Thọ (170), Tuyên Quang (161), Hưng Yên (150), Gia Lai (134), Thái Nguyên (127), Thái Bình (123), Lào Cai (121), Vĩnh Phúc (98), Bắc Kạn (91), Quảng Bình (89), Nam Định (77), Lâm Đồng (76), Bắc Giang (73), Bà Rịa - Vũng Tàu (58), Cao Bằng (57), Lạng Sơn (53), Đà Nẵng (51), Quảng Trị (49), Sơn La (47), TP. Hồ Chí Minh (42), Thanh Hóa (42), Lai Châu (40), Bình Phước (35), Hà Nam (33), Bình Thuận (31), Hòa Bình (29), Hà Giang (28), Bình Định (26), Hải Dương (22), Phú Yên (21), Đắk Nông (19), Điện Biên (18), Hải Phòng (17), Tây Ninh (16), Quảng Ngãi (15), Quảng Nam (14), Kiên Giang (11), Bến Tre (8 ), Thừa Thiên Huế (8 ), Vĩnh Long (6), Cà Mau (6), Bình Dương (5), Trà Vinh (4), Cần Thơ (4), Hậu Giang (3), Khánh Hòa (2), Bạc Liêu (2), Long An (1), An Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Thuận (+31), Đà Nẵng (+21), Quảng Trị (+21).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 6.552 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.653.526 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.686 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.645.777 ca, trong đó có 9.261.549 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.586.929), TP. Hồ Chí Minh (608.450), Nghệ An (481.726), Bắc Giang (385.296), Bình Dương (383.403).