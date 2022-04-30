Ngày 30/4, Việt Nam ghi nhận 5.109 ca mắc COVID-19 mới, có 7 địa phương chỉ còn dưới 5 ca nhiễm/ngày

Tin y tế 30/04/2022 17:43

Tính từ 16h ngày 29/4 đến 16h ngày 30/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.109 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 5.109 ca ghi nhận trong nước (giảm 959 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 29/4 đến 16h ngày 30/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.109 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 5.109 ca ghi nhận trong nước (giảm 959 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (837), Phú Thọ (379), Yên Bái (250), Nghệ An (245), Quảng Ninh (209), Lào Cai (202), Thái Bình (183), Tuyên Quang (180), Bắc Ninh (174), Nam Định (163), Hưng Yên (163), Thái Nguyên (159), Bắc Kạn (150), Vĩnh Phúc (150), Gia Lai (144), Quảng Bình (114), Ninh Bình (97), Lâm Đồng (95), Hà Tĩnh (86), Hải Dương (77), Sơn La (76), TP. Hồ Chí Minh (71), Lai Châu (68), Cao Bằng (68), Bắc Giang (67), Bà Rịa - Vũng Tàu (62), Hà Nam (60), Hà Giang (57), Lạng Sơn (49), Thanh Hóa (47), Đắk Nông (45), Vĩnh Long (35), Bình Phước (34), Điện Biên (31), Đà Nẵng (30), Quảng Trị (28), Bình Định (25), Tây Ninh (25), Hòa Bình (22), Bình Dương (18), Quảng Ngãi (17), Phú Yên (17), Thừa Thiên Huế (16), Bến Tre (16), Hải Phòng (12), Quảng Nam (11), An Giang (8 ), Cà Mau (8 ), Khánh Hòa (6), Long An (4), Đồng Tháp (4), Kiên Giang (4), Đồng Nai (3), Hậu Giang (3), Bạc Liêu (3), Trà Vinh (2).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 7.280 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.649.809 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.648 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.642.060 ca, trong đó có 9.259.438 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.586.134), TP. Hồ Chí Minh (608.408), Nghệ An (481.516), Bắc Giang (385.223), Bình Dương (383.398).

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