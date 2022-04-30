Những biến thể phụ 'mới nổi' đáng lo ngại của Omicron: Liệu làn sóng dịch thứ 5 có xuất hiện?

Tin y tế 30/04/2022 08:55

Những biến thể phụ mới xuất hiện như Deltacron hay Omicron tàng hình bị cho là yếu tố thúc đẩy tình trạng mắc bệnh tại nhiều nơi trên thế giới.

Hiện thế giới đang ghi nhận ​​nhiều trường hợp nhiễm biến thể BA.4 và BA.5 của Omicron hơn trên khắp thế giới, trong đó Nam Phi đang chứng kiến ​​số ca mắc nhiều nhất vào lúc này. Trong vòng vài tuần, số ca nhiễm hàng ngày ở quốc gia châu Phi đã tăng từ vài trăm đến hơn 6.000 ca mỗi ngày.

Theo WHO, hiện WHO đã bổ sung BA.4 và BA.5 là các biến thể phụ của Omicron vào danh sách các biến thể cần theo dõi. Trước đó, WHO đã theo dõi BA.1 và BA.2, đây là các biến thể đang chiếm chủ đạo số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu.

Omicron 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tuổi Trẻ, tại Việt Nam, đại diện Cục Y tế dự phòng cho biết trong các báo cáo giải trình tự gene virus gây COVID-19 gần đây, có đến 97-98% số mắc nhiễm chủng BA.2, số còn lại nhiễm chủng Delta, BA.1, BA.2.1, BA.2.2..., ngoài ra chưa ghi nhận các biến thể khác.

Theo đánh giá của vị đại diện này, BA.2 là biến thể có tốc độ lây nhanh nhất (nhanh hơn Omicron thông thường khoảng 10%). Các chủng khác qua theo dõi thông tin trên thế giới, vị này cho rằng khác biệt chưa nhiều.

Theo đánh giá chung, hiện đã có xu hướng giảm rõ rệt về số mắc COVID-19 mới, số tử vong, số nhập viện và chuyển nặng. Tại Việt Nam cho đến nay đã ghi nhận các chủng Vũ Hán, Alpha, Delta, Omicron... Từ cuối tháng 2, chủng Omicron BA.2 chiếm ưu thế rõ rệt cho đến nay.

Omicron 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, theo thống kê của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 ở nước ta liên tục giảm trong thời gian qua. Báo cáo tại phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/4 cho thấy, so với tuần trước, số mắc trong cộng đồng giảm 36,9%, số tử vong giảm 26,1%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 26,7%, số ca nặng, nguy kịch giảm 31,7%.

So với tháng trước, số ca tử vong giảm 28,6%. Tỷ lệ tử vong/mắc của 30 ngày qua giảm mạnh từ 0,13% tháng trước xuống còn 0,03% trong tháng này.

Ngày 28/4, Việt Nam ghi nhận 7.116 ca mắc COVID-19, giảm 888 ca so với ngày trước đó

Ngày 28/4, Việt Nam ghi nhận 7.116 ca mắc COVID-19, giảm 888 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 27/4 đến 16h ngày 28/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.116 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 7.116 ca ghi nhận trong nước (giảm 888 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 5.862 ca trong cộng đồng).

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Từ khóa:   Covid-19 Omicron biến thể phụ của Omicron

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