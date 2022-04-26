Ngày 26/4, Việt Nam ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới, tăng 1.014 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 26/04/2022 17:43

Tính từ 16h ngày 25/4 đến 16h ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 8.431 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 6.341 ca trong cộng đồng).

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 25/4 đến 16h ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 8.431 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 6.341 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (937), Phú Thọ (702), Quảng Ninh (408), Yên Bái (382), Nghệ An (381), Vĩnh Phúc (351), Lào Cai (338), Hải Dương (326), Đắk Lắk (268), Tuyên Quang (265), Bắc Kạn (262), Bắc Giang (247), Thái Bình (229), Gia Lai (228), Thái Nguyên (215), Cao Bằng (203), Nam Định (202), Hưng Yên (175), Quảng Bình (158), Sơn La (158), Hòa Bình (137), Ninh Bình (137), Lai Châu (128), Hà Giang (128), Bắc Ninh (125), Hà Tĩnh (116), Đà Nẵng (107), Quảng Trị (103), Đắk Nông (91), Vĩnh Long (86), Quảng Nam (82), Lạng Sơn (79), Tây Ninh (78), Điện Biên (77), Hà Nam (68), TP. Hồ Chí Minh (64), Thanh Hóa (53), Hải Phòng (43), Bình Dương (42), Bình Phước (37), Bà Rịa - Vũng Tàu (34), Cà Mau (32), Bình Định (31), Bình Thuận (22), Bến Tre (17), Long An (16), Phú Yên (13), Cần Thơ (13), Thừa Thiên Huế (12), An Giang (10), Kiên Giang (5), Bạc Liêu (5), Hậu Giang (2), Đồng Nai (1), Trà Vinh (1), Kon Tum (1).

- Ngày 26/4/2022, Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung 40.000 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lâm Đồng (-124), Hải Dương (-68), Thái Nguyên (-63).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (+209), Bắc Giang (+195), Đắk Lắk (+108).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.212 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.620.203 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.357 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.612.454 ca, trong đó có 9.113.408 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.582.620), TP. Hồ Chí Minh (608.112), Nghệ An (480.366), Bắc Giang (384.856), Bình Dương (383.281).

Ngày 25/4, Việt Nam ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới, TP.HCM chỉ còn 38 trường hợp

Ngày 25/4, Việt Nam ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới, TP.HCM chỉ còn 38 trường hợp

Tính từ 16h ngày 24/4 đến 16h ngày 25/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 7.417 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.395 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 5.327 ca trong cộng đồng).

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