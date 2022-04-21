Ca mắc COVID-19 trong ngày 21/4 tại Hà Nội giảm xuống dưới mốc 1.000

Tin y tế 21/04/2022 19:33

Tính từ 16 giờ ngày 20/4 đến 16 giờ ngày 21/4, Hà Nội ghi nhận dưới 1.000 ca mắc mới.

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 21/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 12.029 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.242 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 9.074 ca trong cộng đồng).

Theo báo Hà Nội Mới, trong ngày hôm nay, Hà Nội xuống dưới 1.000 ca mắc mới trong ngày.

Cụ thể, 986 bệnh nhân phân bố tại 254 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (87), Nam Từ Liêm (78), Sóc Sơn (76), Bắc Từ Liêm (72).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (tính từ ngày 29-4-2021 đến nay) là 1.538.325 ca, trong đó có 1.335 ca tử vong.

Hiện, chỉ còn hơn 123.300 ca đang điều trị, theo dõi; trong đó, có 423 ca điều trị tại các bệnh viện, gần 123.00 ca theo dõi, cách ly tại nhà. 

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho rằng, dịch Covid-19 bước vào giai đoạn thoái trào nhưng khó kết thúc sớm. Số ca mắc, chuyển nặng sẽ tiếp tục giảm. Do đó, hệ thống y tế cần tiếp tục đặt trọng tâm vào điều trị giảm ca tử vong và dần trở về trạng thái bình thường mới.

Về công tác tiêm chủng, trong 5 ngày (từ ngày 16 đến 20-4), Hà Nội đã tiêm được 40.497 mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hiện, chưa ghi nhận các phản ứng nặng sau tiêm.

Ngày 21/4, cả nước ghi nhận 12.029 ca mắc mới, không có địa phương nào trên 1.000 ca nhiễm

Ngày 21/4, cả nước ghi nhận 12.029 ca mắc mới, không có địa phương nào trên 1.000 ca nhiễm

Tính từ 16h ngày 20/4 đến 16h ngày 21/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 12.029 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.242 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 9.074 ca trong cộng đồng).

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