Ngày 21/4, cả nước ghi nhận 12.029 ca mắc mới, không có địa phương nào trên 1.000 ca nhiễm

- Tính từ 16h ngày 20/4 đến 16h ngày 21/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 12.029 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.242 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 9.074 ca trong cộng đồng).

- Ngày 21/4/2022, Sở Y tế Đắk Nông đăng ký bổ sung 18.545 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (986), Phú Thọ (836), Quảng Ninh (550), Bắc Giang (550), Nghệ An (511), Yên Bái (487), Hải Dương (484), Vĩnh Phúc (414), Gia Lai (393), Tuyên Quang (383), Đắk Lắk (375), Lào Cai (373), Thái Nguyên (339), Bắc Kạn (331), Thái Bình (279), Đắk Nông (277), Quảng Bình (274), Bắc Ninh (243), Hưng Yên (240), Nam Định (229), Cao Bằng (210), Ninh Bình (207), Đà Nẵng (204), Lạng Sơn (198), Lâm Đồng (194), Bà Rịa - Vũng Tàu (193), Hà Giang (181), Quảng Trị (160), Lai Châu (156), Hà Nam (155), Hà Tĩnh (154), Hòa Bình (150), Tây Ninh (100), Quảng Nam (99), Điện Biên (97), Bình Phước (96), TP. Hồ Chí Minh (94), Bình Định (93), Vĩnh Long (89), Bình Dương (79), Bến Tre (77), Quảng Ngãi (68), Cà Mau (65), Thanh Hóa (64), Phú Yên (61), Long An (36), Đồng Tháp (33), Khánh Hòa (32), Bình Thuận (29), Thừa Thiên Huế (27), Bạc Liêu (22), An Giang (14), Trà Vinh (10), Kiên Giang (6), Đồng Nai (5), Kon Tum (5), Hậu Giang (5), Cần Thơ (4), Tiền Giang (3).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-168), Sơn La (-163), Vĩnh Phúc (-104).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+140), Đắk Nông (+105), Đà Nẵng (+75).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 14.860 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.533.164 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 106.490 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.525.416 ca, trong đó có 9.074.110 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.537.814), TP. Hồ Chí Minh (607.793), Nghệ An (478.198), Bình Dương (383.101), Bắc Giang (382.069).