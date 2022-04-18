Ngày 18/4, Việt Nam ghi nhận 12.012 ca mắc COVID-19, có 7.752 ca trong cộng đồng

- Tính từ 16h ngày 17/4 đến 16h ngày 18/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.012 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 12.011 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.649 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 7.752 ca trong cộng đồng).

- Ngày 18/4/2022, Sở Y tế Thanh Hóa đăng ký bổ sung 31.260 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.109), Yên Bái (715), Phú Thọ (700), Nghệ An (638), Vĩnh Phúc (616), Quảng Ninh (589), Thái Nguyên (513), Tuyên Quang (511), Lào Cai (388), TP. Hồ Chí Minh (337), Bắc Kạn (332), Thái Bình (327), Đắk Lắk (323), Gia Lai (285), Hải Dương (274), Quảng Bình (240), Hưng Yên (239), Bắc Giang (239), Cao Bằng (202), Nam Định (199), Quảng Nam (197), Hà Giang (193), Hà Tĩnh (191), Bà Rịa - Vũng Tàu (190), Quảng Trị (170), Sơn La (149), Lạng Sơn (148), Lâm Đồng (141), Hòa Bình (141), Bình Dương (135), Bắc Ninh (130), Đà Nẵng (122), Đắk Nông (114), Bình Định (100), Quảng Ngãi (99), Hà Nam (98), Thanh Hóa (85), Lai Châu (85), Cà Mau (85), Ninh Bình (84), Tây Ninh (80), Vĩnh Long (70), Điện Biên (63), Phú Yên (56), Long An (49), Thừa Thiên Huế (49), An Giang (31), Bến Tre (30), Khánh Hòa (28), Bình Thuận (23), Bình Phước (21), Kon Tum (20), Kiên Giang (15), Bạc Liêu (13), Trà Vinh (11), Tiền Giang (5), Hậu Giang (4), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (3), Cần Thơ (2), Ninh Thuận (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-295), Quảng Ninh (-189), Hải Dương (-174).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Phúc (+175), Bà Rịa - Vũng Tàu (+128), Quảng Trị (+27).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 19.380 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.475.819 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 105.918 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.468.071 ca, trong đó có 8.938.247 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.534.767), TP. Hồ Chí Minh (606.963), Nghệ An (476.612), Bình Dương (382.811), Bắc Giang (380.590).