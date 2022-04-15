Ngày 15/4, Việt Nam ghi nhận 20.076 ca mắc COVID-19, có 15.555 ca trong cộng đồng

- Tính từ 16h ngày 14/4 đến 16h ngày 15/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 20.076 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 20.076 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.936 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 15.555 ca trong cộng đồng).

- Ngày 15/4/2022, Sở Y tế Nghệ An đăng ký bổ sung 53.858 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.425), Phú Thọ (1.094), Bắc Giang (935), Yên Bái (895), Quảng Ninh (887), Nghệ An (865), Vĩnh Phúc (813), TP. Hồ Chí Minh (743), Tuyên Quang (687), Đắk Lắk (671), Hải Dương (610), Bắc Kạn (595), Lào Cai (548), Quảng Bình (532), Thái Nguyên (528), Thái Bình (511), Bắc Ninh (506), Lạng Sơn (405), Gia Lai (361), Sơn La (353), Cao Bằng (336), Hưng Yên (309), Lâm Đồng (302), Quảng Trị (269), Ninh Bình (265), Nam Định (262), Hà Nam (262), Hà Tĩnh (255), Bình Định (248), Tây Ninh (231), Quảng Nam (226), Lai Châu (225), Hòa Bình (215), Bình Phước (210), Điện Biên (206), Hà Giang (202), Vĩnh Long (196), Đà Nẵng (190), Cà Mau (184), Phú Yên (150), Đắk Nông (148), Bình Dương (147), Thanh Hóa (119), Quảng Ngãi (110), Hải Phòng (106), Bà Rịa - Vũng Tàu (106), Bình Thuận (97), Bến Tre (94), Thừa Thiên Huế (92), An Giang (71), Long An (62), Khánh Hòa (61), Trà Vinh (33), Bạc Liêu (31), Kon Tum (25), Kiên Giang (23), Cần Thơ (14), Đồng Nai (13), Ninh Thuận ( Hậu Giang (7), Đồng Tháp (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-252), Lào Cai (-200), Lâm Đồng (-187).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (+253), Hà Giang (+89), Phú Yên (+68).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 25.163 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.394.533 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 105.104 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.386.786 ca, trong đó có 8.860.227 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.531.044), TP. Hồ Chí Minh (605.596), Nghệ An (474.374), Bình Dương (382.453), Bắc Giang (378.943).