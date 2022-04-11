Ngày 11/4, cả nước ghi nhận 23.184 ca mắc COVID-19, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.250.160 ca nhiễm

Tin y tế 11/04/2022 17:44

Tính từ 16h ngày 10/4 đến 16h ngày 11/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.184 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.181 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.126 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 16.483 ca trong cộng đồng).

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 10/4 đến 16h ngày 11/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.184 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.181 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.126 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 16.483 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.011), Nghệ An (1.470), Yên Bái (1.271), Phú Thọ (1.187), Bắc Giang (1.053), Lào Cai (969), Quảng Ninh (911), Tuyên Quang (873), Thái Bình (812), Vĩnh Phúc (765), Đắk Lắk (707), Bắc Kạn (690), Hà Giang (664), Thái Nguyên (629), TP. Hồ Chí Minh (584), Quảng Bình (504), Gia Lai (484), Cao Bằng (478), Hải Dương (387), Lâm Đồng (375), Lạng Sơn (373), Quảng Trị (358), Sơn La (320), Hà Tĩnh (306), Hưng Yên (301), Hà Nam (290), Bình Định (259), Lai Châu (257), Quảng Nam (241), Bắc Ninh (237), Nam Định (230), Ninh Bình (224), Thanh Hóa (219), Bình Phước (214), Cà Mau (195), Hòa Bình (193), Vĩnh Long (189), Phú Yên (181), Tây Ninh (179), Đà Nẵng (171), Điện Biên (164), Đắk Nông (141), Bến Tre (136), Quảng Ngãi (117), Bình Dương (117), Thừa Thiên Huế (106), Bà Rịa - Vũng Tàu (101), Hải Phòng (93), Kiên Giang (72), Bình Thuận (51), Trà Vinh (49), Long An (48), Khánh Hòa (42), An Giang (40), Bạc Liêu (37), Ninh Thuận (24), Kon Tum (23), Cần Thơ (23), Đồng Nai (17), Đồng Tháp (14), Hậu Giang (5).

- Ngày 11/4/2022, Sở Y tế Thanh Hoá đăng ký bổ sung 28.740 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-480), Bắc Ninh (-353), Lạng Sơn (-348).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Giang (+204), Đắk Lắk (+159), Gia Lai (+85).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 39.280 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.250.160 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 103.661 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.242.413 ca, trong đó có 8.552.106 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.524.273), TP. Hồ Chí Minh (602.470), Nghệ An (416.641), Bình Dương (381.716), Bắc Giang (375.584).

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Việt Nam ghi nhận 28.307 ca mắc COVID-19, giảm 5.831 ca so với ngày trước đó

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Việt Nam ghi nhận 28.307 ca mắc COVID-19, giảm 5.831 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 09/4 đến 16h ngày 10/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 28.307 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 28.307 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.831 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 20.635 ca trong cộng đồng).

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