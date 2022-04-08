Ngày 8/4, cả nước ghi nhận 39.334 ca mắc COVID-19, 3 địa phương có trên 2.000 ca nhiễm là Hà Nội, Yên Bái và Bắc Giang

- Tính từ 16h ngày 07/4 đến 16h ngày 08/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 39.334 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 39.333 ca ghi nhận trong nước (giảm 6.551 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 27.889 ca trong cộng đồng).

- Ngày 08/4/2022, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 25.763 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.897), Yên Bái (2.115), Bắc Giang (2.052), Phú Thọ (1.992), Nghệ An (1.891), Lào Cai (1.687), Bắc Kạn (1.408), Đắk Lắk (1.381), Vĩnh Phúc (1.326), Quảng Ninh (1.187), Quảng Bình (1.045), Thái Bình (993), Hải Dương (958), Thái Nguyên (945), Lạng Sơn (924), Hưng Yên (911), Tuyên Quang (906), Cao Bằng (843), Hà Giang (760), Bắc Ninh (738), Vĩnh Long (660), Sơn La (637), Hòa Bình (565), Bình Định (563), Lai Châu (543), Bến Tre (533), Hà Nam (498), Nam Định (496), Quảng Trị (494), Hà Tĩnh (490), Tây Ninh (482), Ninh Bình (470), Gia Lai (467), Đà Nẵng (453), TP. Hồ Chí Minh (443), Quảng Ngãi (436), Cà Mau (432), Điện Biên (427), Bình Phước (392), Bà Rịa - Vũng Tàu (326), Bình Dương (302), Thừa Thiên Huế (252), Quảng Nam (249), Đắk Nông (243), Phú Yên (227), Thanh Hóa (189), Hải Phòng (177), Khánh Hòa (135), Kiên Giang (128), Trà Vinh (112), Bình Thuận (105), An Giang (100), Long An (97), Bạc Liêu (86), Kon Tum (37), Sóc Trăng (31), Đồng Tháp (29), Cần Thơ (28), Đồng Nai (24), Ninh Thuận (9), Hậu Giang (5), Tiền Giang (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-445), Bắc Ninh (-440), Hà Nội (-402).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+846), Quảng Ngãi (+499), Bình Dương (+186).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 50.628 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.135.789 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 102.505 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.128.047 ca, trong đó có 8.452.858 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.517.879), TP. Hồ Chí Minh (600.480), Nghệ An (411.990), Bình Dương (380.892), Bắc Giang (371.042).