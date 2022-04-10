Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Việt Nam ghi nhận 28.307 ca mắc COVID-19, giảm 5.831 ca so với ngày trước đó

- Tính từ 16h ngày 09/4 đến 16h ngày 10/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 28.307 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 28.307 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.831 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 20.635 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-662), Phú Thọ (-449), Bắc Giang (-423).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.181), Bắc Giang (1.533), Nghệ An (1.525), Yên Bái (1.510), Lào Cai (1.219), Phú Thọ (1.203), Tuyên Quang (1.155), Quảng Ninh (1.086), Vĩnh Phúc (938), Thái Bình (918), Bắc Kạn (848), Quảng Bình (840), TP. Hồ Chí Minh (770), Thái Nguyên (758), Lạng Sơn (721), Bắc Ninh (590), Đắk Lắk (548), Cao Bằng (515), Lâm Đồng (505), Hà Giang (460), Hải Dương (441), Sơn La (417), Hà Tĩnh (409), Gia Lai (399), Hà Nam (398), Quảng Trị (376), Vĩnh Long (348), Tây Ninh (346), Bình Định (340), Hưng Yên (338), Nam Định (316), Bình Phước (299), Ninh Bình (298), Lai Châu (288), Bến Tre (275), Quảng Nam (247), Hòa Bình (243), Điện Biên (242), Thanh Hóa (235), Bình Dương (218), Đà Nẵng (199), Cà Mau (198), Phú Yên (184), Đắk Nông (174), Quảng Ngãi (173), Thừa Thiên Huế (171), Bà Rịa - Vũng Tàu (138), Bình Thuận (108), Kiên Giang (94), Khánh Hòa (85), Hải Phòng (85), An Giang (84), Trà Vinh (70), Bạc Liêu (63), Long An (59), Ninh Thuận (28), Đồng Nai (27), Kon Tum (25), Đồng Tháp (21), Cần Thơ (16), Hậu Giang (7), Tiền Giang (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tuyên Quang (+196), Hồ Chí Minh (+134), Bình Thuận (+18).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 42.928 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.198.236 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 103.136 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.190.492 ca, trong đó có 8.529.706 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.522.262), TP. Hồ Chí Minh (601.886), Nghệ An (415.171), Bình Dương (381.599), Bắc Giang (374.531).