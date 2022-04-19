- Tính từ 16h ngày 18/4 đến 16h ngày 19/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.500 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 13.500 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.489 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.231 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lâm Đồng (-141), Yên Bái (-110), Hà Nội (-87).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.022), Phú Thọ (838), Yên Bái (605), Quảng Ninh (584), Nghệ An (571), TP. Hồ Chí Minh (557), Vĩnh Phúc (554), Hải Dương (531), Bắc Kạn (483), Đắk Lắk (478), Tuyên Quang (457), Thái Nguyên (432), Lào Cai (411), Bắc Giang (343), Cao Bằng (282), Gia Lai (281), Thái Bình (268), Bắc Ninh (244), Quảng Bình (231), Hưng Yên (231), Nam Định (230), Hòa Bình (220), Hà Giang (219), Đà Nẵng (206), Ninh Bình (191), Bà Rịa - Vũng Tàu (190), Sơn La (190), Quảng Nam (189), Điện Biên (179), Hà Tĩnh (176), Lai Châu (172), Tây Ninh (168), Lạng Sơn (166), Hải Phòng (146), Hà Nam (135), Quảng Trị (131), Quảng Ngãi (123), Bình Định (123), Cà Mau (121), Đắk Nông (115), Vĩnh Long (111), Bình Dương (75), Thanh Hóa (60), Bến Tre (53), Bình Phước (51), Thừa Thiên Huế (50), Phú Yên (48), Long An (44), Bình Thuận (40), Khánh Hòa (37), An Giang (32), Sóc Trăng (26), Bạc Liêu (22), Trà Vinh (19), Kon Tum (11), Đồng Nai (8 ), Cần Thơ (7), Đồng Tháp (6), Hậu Giang (4), Kiên Giang (3).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+257), TP. Hồ Chí Minh (+220), Đắk Lắk (+155).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 18.051 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.489.319 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 106.052 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.481.571 ca, trong đó có 9.062.877 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.535.789), TP. Hồ Chí Minh (607.520), Nghệ An (477.183), Bình Dương (382.886), Bắc Giang (380.933).