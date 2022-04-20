Ngày 20/4, Việt Nam ghi nhận 13.271 ca nhiễm mới, giảm 229 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 20/04/2022 17:46

Tính từ 16h ngày 19/4 đến 16h ngày 20/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.271 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 13.271 ca ghi nhận trong nước (giảm 229 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.436 ca trong cộng đồng).

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 19/4 đến 16h ngày 20/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.271 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 13.271 ca ghi nhận trong nước (giảm 229 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.436 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.039), Phú Thọ (880), Bắc Giang (586), Gia Lai (561), Quảng Ninh (551), Vĩnh Phúc (518), Yên Bái (506), Nghệ An (504), Tuyên Quang (437), Bắc Kạn (418), Đắk Lắk (415), Lào Cai (404), Thái Nguyên (351), Hải Dương (344), Quảng Bình (340), Thái Bình (273), Lâm Đồng (263), Hưng Yên (258), Bắc Ninh (255), Nam Định (244), Lạng Sơn (231), Bà Rịa - Vũng Tàu (221), Cao Bằng (216), Ninh Bình (207), Hòa Bình (180), Hà Giang (180), TP. Hồ Chí Minh (179), Đắk Nông (172), Hà Tĩnh (169), Quảng Nam (167), Sơn La (163), Lai Châu (154), Bình Phước (150), Hà Nam (143), Bình Dương (136), Đà Nẵng (129), Điện Biên (119), Bình Định (118), Tây Ninh (114), Vĩnh Long (112), Bến Tre (108), Quảng Trị (108), Quảng Ngãi (104), Cà Mau (72), Hải Phòng (69), Phú Yên (63), Thanh Hóa (55), Thừa Thiên Huế (47), Khánh Hòa (47), Long An (38), Bình Thuận (35), Kiên Giang (20), An Giang (19), Bạc Liêu (18), Sóc Trăng (17), Trà Vinh (17), Cần Thơ (10), Đồng Nai (5), Hậu Giang (3), Ninh Thuận (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-378), Hải Dương (-187), Yên Bái (-99).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+280), Lâm Đồng (+263), Bắc Giang (+243).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 16.429 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.502.590 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 106.186 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.494.842 ca, trong đó có 9.065.417 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.536.828), TP. Hồ Chí Minh (607.699), Nghệ An (477.687), Bình Dương (383.022), Bắc Giang (381.519).

Ngày 19/4, Việt Nam có 13.500 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, tăng gần 1.500 ca bệnh so với ngày trước đó

Ngày 19/4, Việt Nam có 13.500 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, tăng gần 1.500 ca bệnh so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 18/4 đến 16h ngày 19/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.500 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 13.500 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.489 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.231 ca trong cộng đồng).

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