Ngày 23/4, Việt Nam ghi nhận 10.365 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 10.365 ca ghi nhận trong nước

- Tính từ 16h ngày 22/4 đến 16h ngày 23/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.365 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 10.365 ca ghi nhận trong nước (giảm 795 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.412 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Sơn La (-150), Hà Tĩnh (-147), Hải Dương (-116).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (978), Phú Thọ (753), Bắc Giang (556), Quảng Ninh (538), Nghệ An (456), Yên Bái (440), Vĩnh Phúc (397), Tuyên Quang (338), Lào Cai (334), Gia Lai (318), Đắk Lắk (318), Thái Nguyên (314), Thái Bình (276), Quảng Bình (271), Bắc Kạn (266), Hải Dương (257), Bà Rịa - Vũng Tàu (210), Nam Định (208), Hưng Yên (199), Bắc Ninh (198), Lâm Đồng (195), Hòa Bình (183), Cao Bằng (178), Lạng Sơn (174), Hà Giang (153), Ninh Bình (144), Điện Biên (129), Hà Nam (125), Sơn La (123), Đà Nẵng (108), Vĩnh Long (97), Quảng Trị (87), Lai Châu (82), Bình Phước (80), Thanh Hóa (79), Hải Phòng (78), TP. Hồ Chí Minh (76), Tây Ninh (75), Đắk Nông (74), Bình Định (71), Quảng Nam (63), Cà Mau (42), Phú Yên (42), Bến Tre (40), Quảng Ngãi (31), Bình Dương (29), Thừa Thiên Huế (27), Kiên Giang (26), Bạc Liêu (25), Khánh Hòa (20), Bình Thuận (19), An Giang (15), Long An (14), Trà Vinh (12), Đồng Nai (11), Hậu Giang (4), Kon Tum (4), Đồng Tháp (3), Cần Thơ (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+78), Quảng Bình (+49), Quảng Ninh (+28).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 12.428 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.554.689 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 106.705 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.546.941 ca, trong đó có 9.078.677 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.539.772), TP. Hồ Chí Minh (607.962), Nghệ An (479.143), Bắc Giang (383.164), Bình Dương (383.163).