Ngày 25/4, Việt Nam ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới, TP.HCM chỉ còn 38 trường hợp

Tin y tế 25/04/2022 17:39

Tính từ 16h ngày 24/4 đến 16h ngày 25/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 7.417 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.395 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 5.327 ca trong cộng đồng).

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 24/4 đến 16h ngày 25/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 7.417 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.395 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 5.327 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (941), Phú Thọ (493), Quảng Ninh (411), Yên Bái (410), Nghệ An (400), Hải Dương (394), Lào Cai (330), Tuyên Quang (282), Thái Nguyên (278), Gia Lai (261), Vĩnh Phúc (255), Thái Bình (212), Bắc Kạn (203), Hưng Yên (169), Đắk Lắk (160), Nam Định (144), Cao Bằng (140), Lâm Đồng (124), Hà Tĩnh (121), Quảng Bình (121), Hà Giang (114), Lạng Sơn (107), Bắc Ninh (96), Hà Nam (87), Quảng Trị (86), Hòa Bình (77), Vĩnh Long (74), Ninh Bình (72), Đà Nẵng (68), Sơn La (64), Bắc Giang (52), Lai Châu (52), Bình Dương (48), Thanh Hóa (47), Điện Biên (44), Quảng Nam (42), Bình Phước (42), Tây Ninh (41), Quảng Ngãi (38), Phú Yên (38), TP. Hồ Chí Minh (38), Đắk Nông (37), Bình Định (32), Bà Rịa - Vũng Tàu (32), Bến Tre (30), Cà Mau (18), Sóc Trăng (16), Bình Thuận (15), Khánh Hòa (10), Kiên Giang (9), Thừa Thiên Huế (9), Long An (7), Bạc Liêu (7), Trà Vinh (5), An Giang (4), Đồng Nai (3), Cần Thơ (3), Hậu Giang (2), Kon Tum (1), Đồng Tháp (1).

- Ngày 25/4/2022, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 853 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-488), Quảng Bình (-115), Quảng Ninh (-84).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+187), Gia Lai (+96), Hà Giang (+27).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.936 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.571.772 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 106.870 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.564.023 ca, trong đó có 9.089.943 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.541.683), TP. Hồ Chí Minh (608.048), Nghệ An (479.985), Bình Dương (384.609), Bắc Giang (383.239).

Ngày 23/4, Việt Nam ghi nhận 10.365 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 10.365 ca ghi nhận trong nước

Ngày 23/4, Việt Nam ghi nhận 10.365 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 10.365 ca ghi nhận trong nước

Tính từ 16h ngày 22/4 đến 16h ngày 23/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.365 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 10.365 ca ghi nhận trong nước (giảm 795 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.412 ca trong cộng đồng).

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