Việt Nam sẽ bỏ khai báo y tế, không thực hiện truy vết: Từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế đã giao Cục Y tế Dự phòng có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc từng bước thực hiện bình thường hóa.

Theo nguồn tin từ Dân Trí, phát biểu tại hội nghị sáng 26/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế đã giao Cục Y tế Dự phòng có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc từng bước thực hiện bình thường hóa. Đây là điểm rất quan trọng.

"Tới đây, chúng ta sẽ bỏ khai báo y tế nội địa. Việc này là từng bước để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chúng ta không khai báo vì chúng ta không thực hiện truy vết nữa", Bộ trưởng nói.

Ảnh minh họa: báo Hà Nội Mới

Về vấn đề khai báo khi nhập cảnh, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho hay đã yêu cầu phải trở lại trạng thái bình thường, tức là khai báo theo đúng điều lệ y tế quốc tế, trong đó chỉ yêu cầu những thông tin cơ bản, không còn phục vụ cho mục đích khác nữa.

Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới cả nước giảm mạnh, hiện không còn tỉnh thành nào ghi nhận trên 1.000 ca/ngày, trong khi cao điểm tháng 2-3 có trên 30 tỉnh thành có từ 1.000 ca/ngày trở lên.

Số ca tử vong hằng ngày giảm xuống dưới 10 người, 85% xã phường cả nước là "vùng xanh". Có nhiều ý kiến cho rằng với diễn biến tình hình như trên, ngành y tế cải tiến quy định phòng chống dịch và hướng tới việc xem COVID-19 như bệnh đặc hữu.

Ngày 26/4, Việt Nam ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới, tăng 1.014 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 25/4 đến 16h ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 8.431 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.014 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 6.341 ca trong cộng đồng).

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