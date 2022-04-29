Ngày 29/4, cả nước ghi nhận 6.068 ca mắc COVID-19, giảm 1.048 ca so với ngày trước đó

- Tính từ 16h ngày 28/4 đến 16h ngày 29/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.068 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 6.068 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.048 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 4.592 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-214), Vĩnh Phúc (-204), Phú Thọ (-89).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (843), Phú Thọ (386), Gia Lai (341), Yên Bái (280), Nghệ An (262), Hải Dương (230), Lào Cai (226), Tuyên Quang (224), Vĩnh Phúc (214), Thái Bình (206), Quảng Ninh (204), Thái Nguyên (186), Bắc Kạn (174), Hưng Yên (168), Nam Định (150), Quảng Bình (128), Bắc Ninh (112), Sơn La (111), Đà Nẵng (99), Hà Tĩnh (97), Lâm Đồng (95), TP. Hồ Chí Minh (95), Cao Bằng (90), Hà Giang (88), Lai Châu (83), Hà Nam (72), Lạng Sơn (66), Ninh Bình (66), Quảng Trị (64), Điện Biên (62), Bình Phước (58), Thanh Hóa (54), Bắc Giang (53), Bình Định (47), Bà Rịa - Vũng Tàu (47), Hải Phòng (45), Hòa Bình (42), Đắk Nông (38), Bình Thuận (36), Tây Ninh (34), Bến Tre (28), Bình Dương (20), Quảng Ngãi (20), Cà Mau (19), Vĩnh Long (16), Phú Yên (14), Quảng Nam (12), Khánh Hòa (12), Long An (11), Thừa Thiên Huế (7), Kiên Giang (7), An Giang (6), Ninh Thuận (5), Đồng Nai (4), Bạc Liêu (4), Trà Vinh (4), Đồng Tháp (1), Cần Thơ (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+341), Sơn La (+30), Đà Nẵng (+19).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 8.030 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.644.700 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.597 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.636.951 ca, trong đó có 9.242.711 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.585.297), TP. Hồ Chí Minh (608.337), Nghệ An (481.271), Bắc Giang (385.156), Bình Dương (383.380).