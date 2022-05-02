Ngày 2/5, cả nước ghi nhận 3.123 ca mắc COVID-19, tiếp tục giảm 595 ca so với ngày trước đó

- Tính từ 16h ngày 01/5 đến 16h ngày 02/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.123 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.122 ca ghi nhận trong nước (giảm 595 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố (có 2.615 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-120), Nghệ An (-94), Bắc Giang (-73).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (761), Phú Thọ (185), Yên Bái (176), Quảng Ninh (151), Bắc Ninh (150), Tuyên Quang (132), Vĩnh Phúc (124), Lào Cai (123), Nghệ An (116), Hưng Yên (101), Thái Bình (92), Quảng Bình (73), Thái Nguyên (71), Bắc Kạn (70), Hà Tĩnh (68), Đà Nẵng (61), Bà Rịa - Vũng Tàu (50), Hải Dương (47), Cao Bằng (47), Lâm Đồng (45), Sơn La (31), Ninh Bình (29), Hà Giang (28), Lạng Sơn (28), Thanh Hóa (28), Hà Nam (28), TP. Hồ Chí Minh (26), Nam Định (23), Bình Phước (22), Phú Yên (21), Quảng Ngãi (20), Quảng Trị (20), Cà Mau (18), Quảng Nam (17), Bình Dương (15), Gia Lai (14), Lai Châu (13), Điện Biên (13), Đồng Nai (13), Hòa Bình (12), Hải Phòng (11), Tây Ninh (11), Bến Tre (9), Khánh Hòa (7), Bạc Liêu (5), Bình Thuận (3), Trà Vinh (3), Thừa Thiên Huế (2), Long An (2), Vĩnh Long (2), Đồng Tháp (2), Kiên Giang (2), Cần Thơ (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+150), Hà Tĩnh (+68), Ninh Bình (+29).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 5.938 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.656.649 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.717 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.648.899 ca, trong đó có 9.262.639 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.587.690), TP. Hồ Chí Minh (608.476), Nghệ An (481.842), Bắc Giang (385.296), Bình Dương (383.418).