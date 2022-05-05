Ngày 5/5, Việt Nam ghi nhận 4.305 ca nhiễm COVID-19 mới, không có ca nhập cảnh

- Tính từ 16h ngày 04/5 đến 16h ngày 05/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.305 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 4.305 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.217 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.616 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-21), Quảng Ngãi (-17), Bình Dương (-16).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (684), Phú Thọ (439), Vĩnh Phúc (273), Bắc Ninh (230), Bắc Kạn (161), Tuyên Quang (137), Quảng Ninh (137), Bắc Giang (130), Nghệ An (117), Nam Định (109), Yên Bái (108), Hải Dương (106), Lào Cai (98), Lâm Đồng (87), Đà Nẵng (87), TP. Hồ Chí Minh (82), Quảng Bình (81), Sơn La (79), Ninh Bình (78), Hà Giang (75), Thái Bình (71), Bến Tre (70), Hòa Bình (64), Cao Bằng (62), Hưng Yên (57), Thái Nguyên (53), Quảng Trị (50), Hà Nam (46), Lai Châu (44), Tây Ninh (43), Gia Lai (43), Hà Tĩnh (42), Lạng Sơn (41), Đắk Nông (38), Bà Rịa - Vũng Tàu (35), Hải Phòng (35), Điện Biên (31), Bình Phước (28), Quảng Ngãi (21), Cà Mau (18), Thanh Hóa (17), Thừa Thiên Huế (13), Bình Dương (13), Vĩnh Long (13), Quảng Nam (11), Long An (10), Khánh Hòa (9), Bình Thuận (7), Bình Định (6), Kiên Giang (5), An Giang (4), Phú Yên (2), Bạc Liêu (2), Đồng Nai (1), Trà Vinh (1), Cần Thơ (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+230), Phú Thọ (+171), Bắc Giang (+105).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 4.017 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.666.751 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.804 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.659.001 ca, trong đó có 9.311.603 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.589.790), TP. Hồ Chí Minh (608.613), Nghệ An (482.205), Bắc Giang (385.459), Bình Dương (383.478).