Ngày 6/5, Việt Nam ghi nhận 3.819 ca mắc COVID-19, giảm 486 ca so với ngày trước đó

- Tính từ 16h ngày 05/5 đến 16h ngày 06/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.819 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.819 ca ghi nhận trong nước (giảm 486 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 2.706 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-147), Lâm Đồng (-87), Vĩnh Phúc (-70).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (673), Phú Thọ (292), Vĩnh Phúc (203), Bắc Ninh (174), Tuyên Quang (163), Nghệ An (145), Quảng Bình (129), Quảng Ninh (123), Bắc Giang (122), Nam Định (113), Yên Bái (107), Bắc Kạn (101), Lào Cai (94), Đà Nẵng (87), Hải Dương (79), Ninh Bình (77), Đắk Nông (73), Sơn La (69), Hà Nam (68), Thái Bình (65), Lạng Sơn (61), Thái Nguyên (59), Cao Bằng (54), TP. Hồ Chí Minh (47), Bình Phước (47), Hải Phòng (46), Hưng Yên (44), Hòa Bình (44), Hà Giang (41), Quảng Trị (41), Hà Tĩnh (39), Điện Biên (36), Thanh Hóa (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (32), Quảng Ngãi (30), Bình Định (25), Lai Châu (22), Bình Dương (18), Tây Ninh (18), Bình Thuận (16), Bến Tre (16), Long An (13), Vĩnh Long (13), Khánh Hòa (11), Thừa Thiên Huế (10), Phú Yên (9), Quảng Nam (9), Bạc Liêu (6), Kiên Giang (5), Trà Vinh (4), Đồng Nai (3), Cà Mau (3), Đồng Tháp (2), Hậu Giang (2), An Giang (1), Cần Thơ (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Bình (+48), Đắk Nông (+35), Nghệ An (+28).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.696 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.670.570 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.840 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.662.820 ca, trong đó có 9.313.420 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.590.463), TP. Hồ Chí Minh (608.660), Nghệ An (482.350), Bắc Giang (385.581), Bình Dương (383.496).