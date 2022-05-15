Ngày 15/5, cả nước ghi nhận 1.594 ca mắc COVID-19, chỉ còn 47 tỉnh/thành có ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

- Tính từ 16h ngày 14/5 đến 16h ngày 15/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.594 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.594 ca ghi nhận trong nước (giảm 301 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.029 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Phúc (-51), Nghệ An (-35), Lai Châu (-30).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (461), Quảng Ninh (88), Nghệ An (80), Yên Bái (80), Tuyên Quang (73), Phú Thọ (73), Bắc Ninh (57), Thái Bình (47), Đà Nẵng (46), Quảng Bình (46), Thái Nguyên (45), Lào Cai (44), Vĩnh Phúc (41), Ninh Bình (29), Sơn La (28), Bình Phước (26), Nam Định (26), TP. Hồ Chí Minh (25), Bình Dương (24), Bắc Kạn (23), Hà Nam (23), Hải Dương (22), Hà Tĩnh (21), Hòa Bình (20), Hải Phòng (19), Hưng Yên (19), Lâm Đồng (18), Lạng Sơn (14), Cao Bằng (12), Điện Biên (9), Hà Giang (8 ), Bình Định (7), Quảng Trị (6), Gia Lai (5), Lai Châu (4), Bình Thuận (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Kiên Giang (3), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (2), Thừa Thiên Huế (2), Hậu Giang (2), Bắc Giang (2), Khánh Hòa (1), Vĩnh Long (1), Trà Vinh (1), Bạc Liêu (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+57), Đà Nẵng (+19), Bình Phước (+15).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 2.493 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.696.630 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.085 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.688.877 ca, trong đó có 9.352.223 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.595.101), TP. Hồ Chí Minh (608.954), Nghệ An (483.509), Bắc Giang (386.441), Bình Dương (383.669).