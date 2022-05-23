Tính từ 16h ngày 22/5 đến 16h ngày 23/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.179 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.179 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 22/5 đến 16h ngày 23/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.179 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.179 ca ghi nhận trong nước (giảm 140 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 812 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (332), Vĩnh Phúc (75), Quảng Trị (72), Yên Bái (60), Quảng Ninh (56), Tuyên Quang (42), Đà Nẵng (40), Nghệ An (39), Phú Thọ (38), Thái Bình (37), Quảng Bình (37), Hải Dương (36), Thái Nguyên (30), Lào Cai (26), Sơn La (22), Bắc Kạn (19), Hưng Yên (18), Hải Phòng (17), Hà Tĩnh (15), Hòa Bình (15), Quảng Ngãi (14), Cao Bằng (13), Điện Biên (12), Lâm Đồng (11), Hà Giang (11), Hà Nam (9), Thanh Hóa (9), Lạng Sơn (9), TP. Hồ Chí Minh (8 ), Lai Châu (8 ), Khánh Hòa (7), Nam Định (7), Bình Phước (6), Phú Yên (5), Ninh Bình (4), Gia Lai (4), Bắc Giang (3), Bình Định (3), Bình Dương (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Thừa Thiên Huế (2), Tây Ninh (1), Cần Thơ (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-138), Nghệ An (-43), Hà Nội (-15).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Trị (+66), Quảng Bình (+18), Quảng Ngãi (+14).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.553 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.710.066 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.195 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.702.309 ca, trong đó có 9.403.091 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.598.163), TP. Hồ Chí Minh (609.184), Nghệ An (484.158), Bắc Giang (387.516), Bình Dương (383.764).

Ngày 22/5, Việt Nam ghi nhận 1.319 ca bệnh COVID-19, giảm 138 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 21/5 đến 16h ngày 22/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.319 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.319 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-23-5-viet-nam-ghi-nhan-1179-ca-benh-covid-19-giam-140-ca-so-voi-ngay-truoc-do-470725.html