Tính từ 16h ngày 24/5 đến 16h ngày 25/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.344 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.344 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 24/5 đến 16h ngày 25/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.344 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.344 ca ghi nhận trong nước (tăng 22 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố (có 1.101 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (316), Vĩnh Phúc (94), Bắc Ninh (90), Nghệ An (76), Phú Thọ (63), Quảng Ninh (55), Yên Bái (55), Đà Nẵng (44), Tuyên Quang (41), Lào Cai (37), Quảng Bình (36), TP. Hồ Chí Minh (35), Thái Nguyên (31), Bắc Kạn (29), Thái Bình (27), Nam Định (23), Hà Nam (21), Hà Giang (19), Lâm Đồng (18), Sơn La (18), Quảng Trị (17), Lạng Sơn (17), Cao Bằng (16), Hưng Yên (14), Khánh Hòa (13), Bắc Giang (13), Hòa Bình (13), Lai Châu (12), Bình Phước (12), Đắk Nông (11), Thừa Thiên Huế (10), Hải Dương (10), Thanh Hóa (9), Tây Ninh (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Điện Biên (6), Quảng Ngãi (6), Ninh Bình (5), Phú Yên (4), Vĩnh Long (4), Bến Tre (3), Bình Thuận (2), An Giang (2), Cần Thơ (1), Sóc Trăng (1), Cà Mau (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (-40), Hải Phòng (-36), Phú Thọ (-31).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+90), Đà Nẵng (+34), Nghệ An (+26).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.418 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.712.733 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.216 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.704.975 ca, trong đó có 9.412.045 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.598.800), TP. Hồ Chí Minh (609.241), Nghệ An (484.284), Bắc Giang (387.543), Bình Dương (383.770).

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