Ngày 28/5, Việt Nam ghi nhận 1.114 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 125 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 27/5 đến 16h ngày 28/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.114 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.114 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 27/5 đến 16h ngày 28/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.114 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.114 ca ghi nhận trong nước (giảm 125 ca so với ngày trước đó) tại 44 tỉnh, thành phố (có 987 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (285), Vĩnh Phúc (70), Yên Bái (68), Phú Thọ (66), Nghệ An (59), Lào Cai (53), Tuyên Quang (48), Quảng Ninh (48), TP. Hồ Chí Minh (31), Bắc Kạn (31), Thái Nguyên (31), Thái Bình (27), Quảng Bình (22), Hòa Bình (19), Hà Nam (17), Quảng Trị (16), Hưng Yên (16), Nam Định (16), Sơn La (14), Hải Dương (14), Hải Phòng (13), Hà Tĩnh (13), Điện Biên (13), Lâm Đồng (12), Lạng Sơn (12), Hà Giang (12), Lai Châu (11), Ninh Bình (10), Thanh Hóa (10), Cao Bằng (8 ), Thừa Thiên Huế (7), Đà Nẵng (7), Tây Ninh (6), An Giang (5), Hậu Giang (4), Bình Thuận (4), Bình Phước (3), Gia Lai (3), Bắc Giang (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bến Tre (2), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Khánh Hòa (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (-45), Đà Nẵng (-28), Nam Định (-21).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lào Cai (+21), Yên Bái (+13), Thừa Thiên Huế (+7).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.256 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.716.361 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.248 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.708.603 ca, trong đó có 9.437.096 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.599.691), TP. Hồ Chí Minh (609.339), Nghệ An (484.482), Bắc Giang (387.564), Bình Dương (383.771).

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