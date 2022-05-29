Ngày 29/5, Việt Nam ghi nhận 890 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 224 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 28/5 đến 16h ngày 29/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 890 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 890 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 28/5 đến 16h ngày 29/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 890 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 890 ca ghi nhận trong nước (giảm 224 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 617 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (282), Yên Bái (67), Nghệ An (60), Quảng Ninh (46), Vĩnh Phúc (40), Tuyên Quang (39), Phú Thọ (30), Thái Nguyên (30), Đà Nẵng (25), Thái Bình (25), Hòa Bình (21), Lào Cai (21), Quảng Bình (20), TP. Hồ Chí Minh (18), Hải Phòng (16), Sơn La (16), Quảng Trị (15), Hà Giang (12), Hà Tĩnh (12), Lai Châu (10), Điện Biên (9), Hải Dương (9), Nam Định (8 ), Lâm Đồng (8 ), Hưng Yên (8 ), Lạng Sơn (6), Thanh Hóa (6), Bắc Kạn (5), Hà Nam (5), Thừa Thiên Huế (5), Ninh Bình (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Bình Định (2), Gia Lai (2), Bình Phước (2), Cao Bằng (1), Tây Ninh (1), Bến Tre (1), Đồng Tháp (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-36), Lào Cai (-32), Vĩnh Phúc (-30).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng (+18), Hải Phòng (+3), Hòa Bình (+2).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.195 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.717.251 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.257 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.709.493 ca, trong đó có 9.445.535 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.599.973), TP. Hồ Chí Minh (609.357), Nghệ An (484.542), Bắc Giang (387.564), Bình Dương (383.771).

Ngày 28/5, Việt Nam ghi nhận 1.114 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 125 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 27/5 đến 16h ngày 28/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.114 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.114 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-29-5-viet-nam-ghi-nhan-890-truong-hop-nhiem-covid-19-giam-224-ca-so-voi-ngay-truoc-do-472048.html