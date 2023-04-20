Một loại thuốc y học cổ truyền tại Việt Nam điều trị COVID-19

Ngày 25-4 này, viện sẽ làm lễ công bố và sẽ có các báo cáo khoa học giới thiệu các kết quả công trình nghiên cứu, để từ đó Bộ Y tế cấp phép.

Theo TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM thông tin trên Báo Người Lao Động, cho hay đơn vị vừa nghiên cứu thành công thuốc đầu tiên và có thể là thuốc duy nhất cho phép điều trị COVID-19 tại Việt Nam với nguồn gốc y học cổ truyền .

Thuốc này có tên là Sunkovir, vừa được được cấp phép lưu hành toàn quốc vào ngày 12-4, được nghiên cứu từ tháng 7-2021 với 3 đợt nghiên cứu và đã được đăng trên 3 bài báo quốc tế nổi tiếng. Vì vậy, đến lúc này nghiên cứu khoa học Việt Nam được chú ý. Sản phẩm này tới đây sẽ được sản xuất bởi 1 công ty dược phẩm.

Trước đây, một sản phẩm có tên là "Kovir"- một loại thực phẩm chức năng được một công ty dược phẩm sản xuất - với chức năng hỗ trợ chữa cảm cúm. Được đặt hàng nghiên cứu, lần này được Viện Y dược học dân tộc TP HCM nghiên cứu có tác dụng thứ 2 nữa là điều trị COVID-19.

Kết quả này khích lệ ngành đông y Việt Nam tiếp tục đóng góp các sản phẩm thảo dược giá trị cho cộng đồng. "Đây là thành quả nỗ lực nghiên cứu trong gian khổ của hàng trăm y bác sĩ, dược sĩ ngành y tế Việt Nam" - BS Lan nói.

Tiêm phòng cho nhóm nguy cơ cao. Ảnh: Internet

Theo Tuổi Trẻ trước tình hình này, UBND TP.HCM chỉ đạo ngành y tế và các quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai ngay các giải pháp nhằm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, cụ thể:

- Cập nhật danh sách và quản lý người thuộc nhóm nguy cơ: UBND xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, bao gồm người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19 ở người trên 18 tuổi.

- Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Các địa phương rà soát lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều.

Vận động đến các điểm tiêm trên địa bàn tiêm hoặc tiêm lưu động tại nhà cho người không di chuyển được, đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ.

Tiêm mũi bổ sung, tiêm nhắc lại vắc xin cho người thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ mũi cơ bản, đặc biệt tại các địa phương có tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 dưới 80%.

Song song đó rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ cho người sống chung, người cùng gia đình với người thuộc nhóm nguy cơ.

- Tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19: Hỗ trợ người thuộc nhóm nguy cơ theo dõi sức khỏe và điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19. Khi cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà cần tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn về cách tự chăm sóc, cấp phát thuốc điều trị.

Cần tách riêng người nhóm nguy cơ với người cùng gia đình mắc COVID-19. Theo dõi, cách ly, điều trị cho người cùng gia đình mắc COVID-19 cho đến khi khỏi bệnh.

- Cần truyền thông, tư vấn cho người nguy cơ, hộ gia đình có người nguy cơ biết cách tự theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt thông điệp 2K. Đặc biệt, tuân thủ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế tụ tập và đến nơi đông người.

Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, tức ngực, khó thở, đau mỏi người, mệt mỏi, mất vị giác hoặc khứu giác... cần báo ngay cho trạm y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi, cách ly và điều trị.