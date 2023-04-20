Một loại thuốc y học cổ truyền tại Việt Nam điều trị COVID-19

Tin y tế 20/04/2023 20:48

Loại thuốc này vừa được được cấp phép lưu hành toàn quốc vào ngày 12-4 sau nhiều lần nghiên cứu.

Theo TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM thông tin trên Báo Người Lao Động, cho hay đơn vị vừa nghiên cứu thành công thuốc đầu tiên và có thể là thuốc duy nhất cho phép điều trị COVID-19 tại Việt Nam với nguồn gốc y học cổ truyền.

Ngày 25-4 này, viện sẽ làm lễ công bố và sẽ có các báo cáo khoa học giới thiệu các kết quả công trình nghiên cứu, để từ đó Bộ Y tế cấp phép.

Một loại thuốc y học cổ truyền tại Việt Nam điều trị COVID-19 - Ảnh 1

Viện Y dược học dân tộc TP HCM công bố nghiên cứu có thuốc điều trị COVID-19 y học cổ truyền. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thuốc này có tên là Sunkovir, vừa được được cấp phép lưu hành toàn quốc vào ngày 12-4, được nghiên cứu từ tháng 7-2021 với 3 đợt nghiên cứu và đã được đăng trên 3 bài báo quốc tế nổi tiếng. Vì vậy, đến lúc này nghiên cứu khoa học Việt Nam được chú ý. Sản phẩm này tới đây sẽ được sản xuất bởi 1 công ty dược phẩm.

Trước đây, một sản phẩm có tên là "Kovir"- một loại thực phẩm chức năng được một công ty dược phẩm sản xuất - với chức năng hỗ trợ chữa cảm cúm. Được đặt hàng nghiên cứu, lần này được Viện Y dược học dân tộc TP HCM nghiên cứu có tác dụng thứ 2 nữa là điều trị COVID-19.

 Kết quả này khích lệ ngành đông y Việt Nam tiếp tục đóng góp các sản phẩm thảo dược giá trị cho cộng đồng. "Đây là thành quả nỗ lực nghiên cứu trong gian khổ của hàng trăm y bác sĩ, dược sĩ ngành y tế Việt Nam" - BS Lan nói.

Một loại thuốc y học cổ truyền tại Việt Nam điều trị COVID-19 - Ảnh 2
Tiêm phòng cho nhóm nguy cơ cao. Ảnh: Internet

Theo Tuổi Trẻ trước tình hình này, UBND TP.HCM chỉ đạo ngành y tế và các quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai ngay các giải pháp nhằm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, cụ thể:

- Cập nhật danh sách và quản lý người thuộc nhóm nguy cơ: UBND xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, bao gồm người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19 ở người trên 18 tuổi.

 

- Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Các địa phương rà soát lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều.

Vận động đến các điểm tiêm trên địa bàn tiêm hoặc tiêm lưu động tại nhà cho người không di chuyển được, đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ.

Tiêm mũi bổ sung, tiêm nhắc lại vắc xin cho người thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ mũi cơ bản, đặc biệt tại các địa phương có tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 dưới 80%.

Song song đó rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ cho người sống chung, người cùng gia đình với người thuộc nhóm nguy cơ.

- Tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19: Hỗ trợ người thuộc nhóm nguy cơ theo dõi sức khỏe và điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19. Khi cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà cần tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn về cách tự chăm sóc, cấp phát thuốc điều trị.

Cần tách riêng người nhóm nguy cơ với người cùng gia đình mắc COVID-19. Theo dõi, cách ly, điều trị cho người cùng gia đình mắc COVID-19 cho đến khi khỏi bệnh.

- Cần truyền thông, tư vấn cho người nguy cơ, hộ gia đình có người nguy cơ biết cách tự theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt thông điệp 2K. Đặc biệt, tuân thủ đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế tụ tập và đến nơi đông người.

Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, tức ngực, khó thở, đau mỏi người, mệt mỏi, mất vị giác hoặc khứu giác... cần báo ngay cho trạm y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi, cách ly và điều trị.

 

TP.HCM: Các trường chủ động phòng chống dịch vì các ca mắc COVID-19 tăng cao

TP.HCM: Các trường chủ động phòng chống dịch vì các ca mắc COVID-19 tăng cao

Các trường đồng loạt phòng, chống dịch COVID-19 trước nguy cơ dịch bệnh tăng cao.

Xem thêm
Từ khóa:   thuốc trị COVID y học cổ truyền phòng dịch COVID

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 46 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg