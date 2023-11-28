MỚI: Phát hiện trường hợp người đầu tiên nhiễm virus cúm H1N2 chỉ lây lan ở lợn

Đây là lần đầu tiên phát hiện loại virus cúm này ở người. Nó rất giống loại virus đang lây lan ở lợn.

Theo báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn từ Reuters, ngày 27/11, Anh thông báo về trường hợp đầu tiên nhiễm virus cúm chủng A(H1N2)v ở người tại vùng Nork Yorkshire. Hiện các triệu chứng tương tự chỉ xuất hiện ở lợn.

Người bệnh chỉ chịu các triệu chứng nhẹ và đã xuất viện.

Ảnh minh họa: Internet

"Đây là lần đầu tiên Anh phát hiện loại virus cúm này ở người. Nó rất giống loại virus đang lây lan ở lợn" - đại diện Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA), bà Meera Chand cho biết.

Hiện UKHSA vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Họ cho biết đã tăng cường theo dõi đối với những người tiếp xúc gần bệnh nhân. Chính quyền cũng giám sát chặt chẽ tình hình tại các cơ sở y tế ở vùng North Yorkshire (Anh).

Dẫn tin từ TTXVN, Virus cúm lưu hành ở lợn tại hầu hết các khu vực trên thế giới. Các virus H1N1, H1N2 và H3N2 là các chủng chính của các virus cúm A ở lợn.

Các virus này đôi lúc lây sang người, thường là sau khi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với lợn hoặc môi trường bị ô nhiễm.

Đại dịch H1N1 vào năm 2009 là đợt bùng phát cúm lớn đầu tiên trong thế kỷ 21.

Theo số liệu cập nhật của Tạp chí Y khoa The Lancet, dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.

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