93 học sinh ngộ độc, 78 em đồng loạt nhập viện do món thịt kho bị nhiễm khuẩn

Tin y tế 28/11/2023 06:15

Thống kê có tất cả 93 em học sinh bị ngộ độc, trong đó có 78 em được đưa đến bệnh viện điều trị, số còn lại được chăm sóc tại nhà. 

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 27/11, Sở Y tế công bố nguyên nhân khiến 93 học sinh tại ba trường tiểu học ở TP Rạch Giá ngộ độc là món thịt kho nhiễm khuẩn.

Cụ thể, kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn cho thấy món thịt kho, còn gọi là thịt khìa, nhiễm khuẩn Ecoli, Coliforms, Bacilluscereus, Staphylococcus vượt giới hạn cho phép.

Trước đó, trưa 15/11, học sinh tiểu học tại ba trường Trần Văn Ơn, Mạc Đĩnh Chi và Lê Văn Tám, ăn bữa trưa với cơm trắng, canh chua (bắp cải, đậu bắp, dứa, cá chả), thịt heo kho, mít (tráng miệng). Hơn một tiếng sau, gần 80 em nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tụt huyết áp. Một số em khác có biểu hiện nhẹ, điều trị tại nhà. Tất cả bệnh nhi đều ổn định sức khỏe, hiện đã xuất viện.

Theo giới chức, bữa trưa do cơ sở dịch vụ nấu ăn Cát Tường cung cấp, ba trường đã cắt hợp đồng cung cấp suất ăn với đơn vị này.

93 học sinh ngộ độc, 78 em đồng loạt nhập viện do món thịt kho bị nhiễm khuẩn - Ảnh 1
Sở Y tế công bố nguyên nhân khiến 93 học sinh tại ba trường tiểu học ở TP Rạch Giá ngộ độc là món thịt kho nhiễm khuẩn - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ VietNamNet, thống kê có tất cả 93 em học sinh bị ngộ độc, trong đó có 78 em được đưa đến bệnh viện điều trị, số còn lại được chăm sóc tại nhà. 

Trong số này, Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi có 31 em; Trường Trần Văn Ơn có 56 em và Trường Lê Văn Tám 6 em.

Ngay trong chiều xảy ra vụ ngộ độc tập thể (ngày 15/11), UBND TP Rạch Giá đã chỉ đạo 3 trường tiểu học chấm dứt hợp đồng, đồng thời lập đoàn kiểm tra đột xuất với cơ sở cung cấp dịch vụ nấu ăn trên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch TP Rạch Giá cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra và hậu kiểm đối với tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ nấu ăn trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thông tin đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên toàn thành phố chấp hành nghiêm các quy định về ATVSTP.

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Trong giờ giải lao, các em học sinh đã ra cửa hàng tạp hóa phía sau trường mua kẹo ăn. Sau đó, một số em đã có biểu hiện nghi bị ngộ độc.

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Từ khóa:   nhiễm khuẩn tin y tế sức khoẻ ngộ độc

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