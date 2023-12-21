Mẹ nữ sinh lớp 9 'bom' hàng mắc căn bệnh 'lạ': Bác sĩ chỉ cách phòng tránh trước khi quá 'muộn'

Tin y tế 21/12/2023 16:33

Theo Bệnh viện Bình Định, những ngày qua, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ của bà Lan (mẹ bé gái hiếu thảo không đủ tiền mua hàng).

Liên quan đến trường hợp của bà Phạm Thị Lan - mẹ bé gái hiếu thảo không đủ tiền mua quần áo ở Bình Định khiến nhiều người xúc động, theo thông tin từ VietNamNet, Bác sĩ Bùi Thị Phương Anh – trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bình Định – cho biết: “Sau khi xét nghiệm và kiểm tra, chúng tôi phát hiện một khối áp xe rất lớn dưới da đầu gây nhiễm trùng nhưng bệnh nhân không để ý. Khối áp xe này làm cho bệnh nhân đau nhức vô cùng.

Chúng tôi cho bệnh nhân dùng kháng sinh thì khối này teo lại và sau đó tiến hành hút, dẫn lưu chất dịch từ khối u này ra ngoài. Hiện da đầu bệnh nhân đã bám dính vào xương sọ, sức khỏe hồi phục nhanh và bệnh nhân không còn đau đầu”, bác sĩ Phương Anh cho biết thêm.

Cũng theo bác sĩ Phương Anh, đây cũng là ca bệnh rất ít khi gặp. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã làm nhiều xét nghiệm: gan, thận, máu… của bà Lan và nhận thấy tất cả đều bình thường.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn não và thoái hóa khớp rất nặng nên không thể đi lại được.

Vừa qua, bệnh viện đã tài trợ toàn bộ số tiền để mua thuốc điều trị tốt nhất cho bà Lan và chúng tôi đã tiêm cho bà thuốc đặc hiệu của khớp. Hiện tại, sức khỏe bà Lan đã tốt và có thể đi lại”, bác sĩ Phương Anh cho hay.

Mẹ nữ sinh lớp 9 'bom' hàng mắc căn bệnh 'lạ': Bác sĩ chỉ cách phòng tránh trước khi quá 'muộn' - Ảnh 1
Bà Phạm Thị Lan điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Về căn bệnh mà mẹ của bé gái mắc phải, dẫn từ Tuổi Trẻ, áp xe dưới da đầu là một bệnh nhiễm trùng thông thường, do một số loại vi trùng thường sống ở da đầu, khi da đầu bị tổn thương nó sẽ xâm nhập và gây áp xe.

Áp xe là một khối mủ được hình thành do nhiễm trùng. Áp xe dưới da đầu thường do các vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A (Streptococcus pyogenes), vi khuẩn đường ruột (Escherichia coli) gây ra. 

Mẹ nữ sinh lớp 9 'bom' hàng mắc căn bệnh 'lạ': Bác sĩ chỉ cách phòng tránh trước khi quá 'muộn' - Ảnh 2
Hình CT áp xe da đầu - Ảnh: Tuổi Trẻ

Các vi khuẩn này có thể xâm nhập vào da đầu qua các vết thương nhỏ, chẳng hạn như vết cắt, vết xước, vết nứt nẻ, hoặc qua lỗ chân lông, nang lông.

Đề phòng áp xe này, bà con cần giữ vệ sinh da đầu sạch sẽ, tránh bị trầy xước; che chắn da đầu khi đi ra ngoài trời nắng; không tự ý nặn mụn hoặc các tổn thương trên da đầu; nếu có vết trầy xước trên da đầu, hãy vệ sinh sạch sẽ và băng bó cẩn thận.

Riêng bệnh tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính, được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì có nhiều biến chứng, phải được bác sĩ khám định kỳ và uống thuốc đều đặn.

Rối loạn tuần hoàn não là tình trạng thiếu máu não, máu lên não không đủ để cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho các tế bào thần kinh hoạt động bình thường. 

Tình trạng này có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, suy giảm trí nhớ. Có nhiều nguyên nhân gây ra như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, béo phì... Điều trị cần kiểm soát tốt các bệnh kể trên.

Thoái hóa khớp là một bệnh lý mạn tính, thường gặp ở người cao tuổi, do quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, trong đó có sụn khớp bị tổn thương. Cần được điều trị lâu dài để ngăn biến chứng.

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